Terugkeer bij Ajax uitgesloten: 'Ik heb contact met Klaassen, maar niet met Mislintat'

Joël Veltman keert voorlopig niet terug bij Ajax. De verdediger van Brighton & Hove Albion werd af en toe genoemd als mogelijke aanwinst, maar liet zelf in april al weten dat een rentree in Amsterdam 'nu geen optie' is. Vorige maand tekende Veltman een nieuw contract tot medio 2025 bij Brighton.

Dat Veltman in april liet weten niet te zullen terugkeren bij Ajax, had een duidelijke reden. "Dat kwam vooral doordat er vanuit Ajax geen contact was geweest. Wel met Davy Klaassen, met wie ik weleens spreek, maar niet vanuit de directie. Voor mij was het vrij snel duidelijk dat Ajax daar geen interesse in had", vertelt de Brighton-basisklant aan ESPN.

Artikel gaat verder onder video

Voordat Veltman begin juli zijn contract verlengde, werd er door andere clubs wel geïnformeerd. "Er was zeker interesse. Er zijn wat telefoontjes heen en weer gegaan, maar het was niet zo concreet dat er biedingen werden gedaan. Natuurlijk wilde ik mijn opties openhouden en kijken wat er allemaal speelde."

"Maar ik kon twee seizoenen verlengen bij Brighton. We gaan voor het eerst in de clubgeschiedenis Europa in en dat wil ik wel graag meemaken", verklaart Velatman, die met Brighton als zesde eindigde in de Premier League en daardoor de groepsfase van de Europa Leage in gaat.