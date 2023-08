Tottenham Hotspur haalt Micky van de Ven binnen en geeft hem vreemd rugnummer

Micky van de Ven heeft zijn toptransfer naar Tottenham Hotspur te pakken. De Londense club telt volgens diverse media tussen de veertig en vijftig miljoen euro neer voor de centrale verdediger, die overkomt van VfL Wolfsburg. Daarmee is Van de Ven een van de duurste Nederlandse spelers aller tijden.

Uitgaande van een transfersom van veertig miljoen euro (zonder bonussen), dan bezet Van de Ven nu samen met Jurriën Timber de zesde plek in de top-tien duurste Nederlandse spelers aller tijden. Alleen voor Cody Gakpo, Nathan Aké, Matthijs de Ligt (twee keer), Virgil van Dijk en Frenkie de Jong werd in het verleden meer betaald.

FC Volendam wrijft zich in de handen nu de transfer is afgerond. De oude werkgever van Van de Ven bedong een doorverkooppercentage van 15 procent. Volgens De Telegraaf gaat het om 15 procent van de hele transfersom Volendam, al moet van de 40 miljoen euro nog wel de koopsom van Wolfsburg (3,5 miljoen) worden afgetrokken. Volendam zou minstens 5,5 miljoen euro incasseren.

De 22-jarige linkspoot ligt momenteel nog tot medio 2027 vast bij Wolfsburg. Tijdens zijn eerste seizoen in Duitsland kwam Van de Ven nog niet veel aan spelen toe, maar vorig seizoen was hij niet uit de basis te denken. Van de Ven tekent in Londen een contract tot de zomer van 2029 en gaat met rugnummer 37 spelen. In het verleden speelde hij niet eerder met dat nummer.