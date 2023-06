Romano geeft update over transfergesprekken Ajax en Arsenal, Van de Ven op lijstje van andere Engelse grootmacht

De transfer van Jurriën Timber naar Arsenal lijkt een kwestie van tijd. De centrale verdediger van Ajax werd de afgelopen dagen nadrukkelijk in verband gebracht met een overstap naar Engeland. Transferspecialist Fabrizio Romano weet dat een andere Nederlander, die ook gelinkt wordt aan The Gunners, helemaal niet op het verlanglijstje van Arsenal staat.

In eerste instantie meldt Romano op zijn Twitter dat Ajax en The Gunners op dit moment onderhandelen over een bod van 45 tot 48 miljoen euro. De Italiaan weet dat de kans op slagen groot is. Vervolgens meldt de transfergoeroe dat Nederlander Micky van de Ven niet op het lijstje staat van de nummer twee van het afgelopen Premier League-seizoen.

Romano weet dat niet Arsenal, maar Tottenham Hotspur belangstelling heeft in de 22-jarige linksback annex centrale verdediger van Wolfsburg. De oud-speler van FC Volendam kende afgelopen seizoen zijn grote doorbraak in de Bundesliga en groeide uit tot een van de betere verdedigers van de competitie. Van de Ven dwong een basisplaats af en kwam in totaal tot 36 officiële wedstrijden.

Van een officieel bod is echter nog geen sprake. Romano meldt enkel dat Van de Ven op ‘het lijstje’ van The Spurs staat. Hoe concreet de belangstelling is, is onduidelijk. Wat wel duidelijk lijkt, is dat Timber binnen de kortste keren gepresenteerd gaat worden bij Arsenal.