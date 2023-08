Transfer van Chuba Akpom naar Ajax wekt verbazing: 'Ik hoop niet dat ze hem daarvoor heb gekocht'

Neil Warnock is verbaasd door de transfer van Chuba Akpom naar Ajax. De 74-jarige trainer had niet verwacht dat Middlesbrough de aanvaller voor zo veel geld zou kunnen verkopen. Ajax telde een bedrag van 12,3 miljoen neer voor de komst van Akpom. Door bonussen kan de transfersom zelfs oplopen tot 14,3 miljoen euro.

Dat is veel geld voor iemand die een jaar geleden nog op een dood spoor zat bij Middlebsrough, vindt Warnock. "Ik wens hem veel succes. Michael Carrick (de trainer van Middlesbrough, red.) mag ik wel. Ik denk dat hij het goed heeft gedaan. Het is een bloody miracle dat Middlesbrough 14,3 miljoen euro voor hem heeft gekregen. Dat hebben ze goed gedaan", zegt Warnock in gesprek met Engelse media.

Waar Akpom vorig seizoen 28 competitiedoelpunten maakte voor Middlesbrough, stond hij daarvoor niet bekend als goaltjesdief. "Ik denk dat de mensen aan de top van de club blij zijn dat ze dit bedrag hebben binnengehaald. Ik denk dat we (Warnock is trainer van Huddersfield Town, red.) best goed tegen ze hebben gespeeld. Ze hebben deze twee twee nieuwe spelers aangetrokken en Michael is een goede kerel. Alleen hij zou bij Akpom het onderste uit de kan kunnen halen."

Bij Middlesbrough werd Akpom in zijn laatste seizoen vlak achter de diepste spits geposteerd. Het bleek een schot in de roos. "Ik heb er nooit aan gedacht hem daar te gebruiken. Hij kan niet voorin spelen. Ik hoop dat Ajax hem niet voor de spitspositie heeft gekocht, want anders is hij volgend jaar weer terug in Engeland of speelt hij ergens anders."