'Transfercoup bij Daramy lijkt te lukken: Ajax ontvangt nóg hogere transfersom'

Ajax gaat Mohamed Daramy niet verkopen aan Burnley, maar aan het Franse Stade Reims. De Premier League-ploeg was eerder al heel dicht bij de komst van de buitenspeler, totdat de huidige werkgever van Mitchell van Bergen een coup probeerde te plegen op de deal. Dat lijkt te lukken, want met een net iets hoger bod wordt Burnley vermoedelijk afgetroefd.

Daarover schrijft transferspecialist Fabrizio Romano woensdagmiddag althans. De aanvaller werd in Amsterdam geen succes, toch gaat Ajax hem met een aardige winst verkopen. Daramy kostte Ajax ongeveer twaalf miljoen euro en zestien officiële wedstrijden later gaat hij minimaal zeventien miljoen euro in het laatje brengen, aldus Romano. De journalist schrijft dat de deal 'in de afrondende fase' zit en Stade Reims voor op Burnley ligt.

In Frankrijk komt Daramy terecht bij de nummer elf van het afgelopen Ligue 1-seizoen, waar Kaj Sierhuis deze zomer al vertrok. Door de komst van de aanvaller wordt het perspectief voor Van Bergen nog minder. Voor hem is FC Twente mogelijk in de markt, nadat hij afgelopen seizoen ook al weinig minuten maakte.

Daramy speelde, verdeeld over twaalf wedstrijden, slechts 196 minuten in de Eredivisie. Daarin was hij goed voor één doelpunt en drie assists. Op huurbasis bij FC Kopenhagen kwam Daramy vorig seizoen tot negen doelpunten en zeven assists in 41 officiële duels. Na Jurriën Timber, Calvin Bassey, Youri Regeer, Florian Grillitisch, Dusan Tadic en Kik Pierie wordt Daramy al de zevende permanente vertrekker bij Ajax. Maarten Stekelenburg hing zijn keepershandschoenen aan de wilgen.