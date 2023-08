Transfertargets Ajax en Feyenoord moeten zondag nog één keer volop aan de bak voor Dinamo Zagreb

Ajax en Feyenoord willen zich voor het verstrijken van de transferdeadline dolgraag versterken met respectievelijk Josip Sutalo en Luka Ivanusec, maar hun huidige werkgever Dinamo Zagreb is niet van plan hen zomaar te laten gaan. De Kroatische topclub strijdt deze weken om deelname aan het hoofdtoernooi van de Champions League en kan z’n sterkhouders daarbij goed gebruiken. De groepsfase van het miljoenenbal is na de eerste ontmoeting met AEK Athene ver uit zicht: de heenwedstrijd in Zagreb eindigde dinsdagavond in 1-2.

Ajax zit al weken achter Sutalo aan. De deal leek vorige week in een stroomversnelling te zijn geraakt, maar van witte rook is zeker nog geen sprake. Sutalo ziet een overstap naar de nummer drie van het afgelopen seizoen in Nederland naar verluidt wel zitten, maar er liggen meerdere kapers op de kust. De Amsterdammers verwachten desondanks de komst van de centrale verdediger na de dubbele ontmoeting tussen Dinamo Zagreb en AEK Athene te kunnen afronden.

Feyenoord hoopt eveneens dat de wedstrijden in de derde voorronde van de Champions League snel voorbij zijn. De eerste twee officiële wedstrijden van dit seizoen toonden aan dat de Rotterdammers versterking goed kunnen gebruiken. De supporters zitten dan ook met smart te wachten op de komst van Ivanusec. De vleugelspeler bewees in de vorige ronde van de voorronde van de Champions League al zijn enorme waarde voor Dinamo Zagreb. Gek is het dus niet dat de Kroaten hun aanvaller niet zomaar willen laten gaan.

Dinsdagavond was er geen hoofdrol weggelegd voor Ivanusec. Dinamo Zagreb opende na 39 minuten via Marko Bulat de score tegen AEK, maar de ploeg uit Athene maakte een klein kwartier na de pauze gelijk. Steven Zuber bracht de bezoekers op gelijke hoogte. Zijn treffer leek lange tijd de laatste van de avond te zijn, maar daar kwam in de absolute slotfase verandering in. Konstantinos Galanopoulos bezorgde de Grieken alsnog de winst, waardoor Dinamo Zagreb zondag in de return nog volop aan de bak moet om de play-offs voor de Champions League te bereiken.