Trauner loopt droomtegenstander uit Pot 3 mis met Feyenoord

De eerste reacties van Feyenoord na de Champions League-loting druppelen binnen. In gesprek met het Algemeen Dagblad reageren Gernot Trauner en Dávid Hancko op de loting tegen Atlético Madrid, Lazio en Celtic.

Aanvoerder Trauner liep zijn droomtegenstander mis uit Pot 3. "Zelf had ik graag Red Bull Salzburg geloot, maar dit zijn ook drie prachtige affiches", zegt de Oostenrijker, die zich nog de oefenwedstrijd tegen Atlético van augustus 2021 kan herinneren. Feyenoord won met 2-1 en na afloop zocht Diego Simeone de confrontatie met Arne Slot. "Atlético wil nooit verliezen, laat staan een wedstrijd in de Champions League."

Artikel gaat verder onder video

"Lazio speelde ons vorig seizoen in september een helft helemaal weg, maar we lieten thuis zien dat je kunt groeien als team", doelt Trauner op de 4-2 nederlaag en de 1-0 zege in de Europa League-poule. "Celtic ken ik niet tot in detail. Veel koppen in die wedstrijden? Daar kun je zeker van zijn. De sfeer op Celtic Park zal schitterend zijn. Mijn broer Peter stuurde al berichten, hij bezoekt graag stadions en wil via mij tickets voor alle uitwedstrijden."

Hancko speelde met Sparta Praag tegen Celtic in de groepsfase van de Europa League in het seizoen 2020/21. "Daar in Glasgow wonnen we met 1-4 in een leeg stadion. Een jaar later speelden we uit in Schotland tegen Rangers en werden we weggeblazen. Het was het debuut van Giovanni van Bronckhorst. Als je tegen een Schotse club niet voorbereid bent op een ware storm, dan is er een probleem. Maar jullie kennen allemaal onze trainer. Die bereidt ons altijd tot in de puntjes voor op de wedstrijden. Dat zal nu ook zo zijn."