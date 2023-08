Tv-kijkers zien niets van Hammarby - FC Twente: 'Snel, extra speler erin doen'

De wedstrijd tussen Hammarby IF en FC Twente is begonnen, maar tv-kijkers moeten goed opletten om iets van de wedstrijd te zien. In de openingsfase trekt de nodige rook over het gehele veld, waardoor het beeld wit is. De rook is afkomstig van het vuurwerk dat de supporters van Hammarby afstaken. Op Twitter wordt gegrapt over de omstandigheden: "Snel een speler extra speler erbij doen!"

De rook trok langzaamaan op en vanaf een minuut of tien was de wedstrijd weer redelijk te volgen voor de tv-kijkers.

