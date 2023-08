FC Twente hoopt donderdagavond de derde voorronde van de Conference League te bereiken. De ploeg van Joseph Oosting verdedigt op bezoek bij Hammarby IF een 1-0 voorsprong. De wedstrijd is live te bekijken op de tv-zender Veronica en via onderstaande livestream.

Liever een liveverslag in tekstvorm? Volg dan ons livereport.

Opstelling FC Twente: Unnerstall; Brenet, Hilgers, Pröpper, Smal; Sadilek, Kjølø, Steijn; Rots, Ugalde, Vlap.