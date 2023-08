'Twee clubs in de race voor Steven Berghuis; Instagram van Ajacied overladen met reacties'

Steven Berghuis luidde afgelopen week in gesprek met AT5 de noodklok over de situatie bij Ajax. De aanvaller spreekt van een ‘zorgelijke situatie’ bij de Amsterdammers. Dinsdag is er nog meer ‘zorgelijk’ nieuws naar buiten gekomen. De aanvaller wordt gelinkt aan twee clubs en is met name in Turkije onderwerp van gesprek.

Zo is Besiktas de eerste club die mogelijk geïnteresseerd is in de aanvaller annex middenvelder. Wie een blik werpt onder de meest recente Instagrampost van Berghuis, ziet dat zijn reacties worden overspoeld met Turkse voetballiefhebbers. “Come to Besiktas”, valt er in grote getalen te lezen onder een bericht van de routinier.

Hoe serieus deze geruchten zijn is nog maar de vraag. Turkse journalist Talpi Can kwam dinsdagmiddag eveneens met berichten dat er een club geïnteresseerd is in Berghuis, namelijk Antwerp FC. Hij meldt dat Mark van Bommel en Marc Overmars de oud-Feyenoorder maar wat graag richting België zien komen.

Berghuis uitte zoals gezegd afgelopen week zijn onvrede over de kwaliteit van de selectie van Ajax. De buitenspeler is van mening dat de Amsterdammers nog allesbehalve klaar zijn voor de start van de competitie. De linkspoot vindt het vertrek van Dusan Tadic eveneens een ‘klap’ voor de ploeg.