Berghuis: 'Het is nogal wat dat hij het shirt van zijn droomclub Ajax neerlegt'

Steven Berghuis heeft andermaal zijn zorgen geuit over de situatie bij Ajax. Nadat hij in een interview met AT5 al de noodklok luidde, door te spreken van een 'zorgelijke' situatie, doet hij hetzelfde tegenover het Algemeen Dagblad. In het bijzonder benoemt Berghuis het vertrek van aanvoerder Dusan Tadic. Hij spreekt van een 'grote klap'.

"Het is nogal een signaal als zo’n belangrijke speler de aanvoerdersband afdoet, het shirt met nummer 10 neerlegt, het shirt van zijn droomclub, en de deur achter zich dichttrekt", zegt Berghuis over Tadic, die koos voor een transfer naar Fenerbahçe. "Hij was onze absolute leider, een geweldige captain. Het was een grote klap voor ons."

Artikel gaat verder onder video

Berghuis heeft zijn zorgen ook met trainer Maurice Steijn gedeeld. "Ik heb hem precies verteld wat ik nu tegen jou zeg. Ik ben twee jaar geleden door Marc Overmars, Erik ten Hag en Edwin van der Sar naar Ajax gehaald. Ik ben gekomen om te voetballen met Daley Blind, Dusan Tadic, Sébastien Haller, Antony, Lisandro Martínez, Noussair Mazraoui en Nicolás Tagliafico. Ze zijn allemaal weg", somt Berghuis op.

Dat er zo'n exodus zou plaatsvinden in een periode van twee jaar, had Berghuis niet verwacht. "Wie had dat kunnen bedenken? Ik ben blij in Amsterdam, de familie ook. We willen zo lang mogelijk blijven. Maar ik wil niet nog zo’n seizoen als het vorige."

