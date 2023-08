Valentijn Driessen noemt keeper die door Ajax over het hoofd is gezien

Ajax had werk moeten van de komst van Mattijs Branderhorst, zo vindt Valentijn Driessen. Directeur voetbalzaken Sven Mislintat haalde deze week echter Diant Ramaj als nieuwe tweede keeper naar Amsterdam.

Branderhorst stuurt aan op een vertrek bij FC Utrecht, nu weer een seizoen als tweede keus dreigt. Hij werd onaangenaam verrast door de komst van Vasilis Barkas en meent dat er afspraken zijn geschonden. Hoewel Branderhorst graag als eerste doelman aan de slag gaat – vorig seizoen was hij ook al tweede keus bij NEC achter Jasper Cillessen - denkt Driessen dat hij wel was te porren voor een rol als stand-in bij Ajax.

In de podcast Kick-Off van De Telegraaf wordt de keeperskwestie bij Ajax besproken. In de ogen van chef voetbal Driessen was Nick Olij een veiligere keuze geweest dan Ramaj, die voor minstens acht en maximaal tien miljoen euro overkwam van Eintracht Frankfurt. "Als je Olij op de bank zet, wel. Maar hij was heel moeilijk te halen. Ik hoorde dat het bijna niet mogelijk was. Daarom zijn ze bij die andere jongen terechtgekomen."

"Dan zou ik nog eerder proberen om Branderhorst te halen. Ik denk dat die er wel voor openstaat om bij Ajax op de bank te zitten, meer dan bij Utrecht. Dat is een uitstekende tweede keeper, dat heeft hij ook laten zien bij NEC", aldus de journalist.