Valentijn Driessen raadt Ajax aan poging te wagen voor Oranje-international: 'Hij heeft zijn koffers al gepakt'

Valentijn Driessen adviseert Ajax om een nieuwe keeper halen nu Gerónimo Rulli waarschijnlijk maanden uit de roulatie ligt. De Argentijnse doelman liep zaterdag tijdens de eerste wedstrijd van het seizoen tegen Heracles Almelo (4-1) een schouderblessure op, waardoor Maurice Steijn alleen nog maar Jay Gorter en Diant Ramaj tot zijn beschikking heeft.

Gorter was tegen Heracles de vervanger van Rulli, terwijl Ajax deze zomer veel geld betaalde voor de komst van Ramaj. "Je weet bij Gorter precies wat je aan hem hebt. Nu de eerste keeper geblesseerd uitvalt, is de keuze voor Gorter gewoon terecht. Alhoewel ik er wel bij moet zeggen dat ik vind dat Ajax zich nog moet roeren op de keepersmarkt", begint Driessen in een video-item van De Telegraaf.

"Ajax heeft het vertrouwen in Gorter nooit uitgesproken en van die Duitser (Ramaj, red.) weet je het niet. Pasveer en Rulli zitten voorlopig in de lappenmand. Dan denk ik: bel naar Friesland en vraag of de keeper van het Nederlands elftal wil komen. Ik denk dat hij dat wel wil en zijn koffers al heeft gepakt om naar Amsterdam te komen", doelt Driessen op Andries Noppert.

De kans is klein dat Ajax deze zomer nog een nieuwe keeper gaat halen. Directeur voetbalzaken Sven Mislintat is volgens het Algemeen Dagblad niet van plan om een doelman aan te trekken, ondanks dat er met Rulli en Pasveer twee keepers in de lappenmand zitten.