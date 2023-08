Valentijn Driessen sneert naar Van Hooijdonk, maar houdt één slag om de arm: 'Als het waar is...'

Valentijn Driessen vindt dat Pierre van Hooijdonk 'vals' uit de hoek is gekomen in de uitzending van Studio Voetbal. De chef voetbal van De Telegraaf roept de analist op om met bewijzen te komen voor zijn bewering dat Ajax-trainer Maurice Steijn betrokken was bij 'duistere dealtjes' in diens periode als trainer van NAC Breda.

"Pierre is nu commissaris bij NAC. Die moet dan precies weten waar het om gaat", zegt Driessen in een video-item van De Telegraaf. "Die moet precies weten wat er op papier staat. Als je dat soort beschuldigingen uit, dan moet je ook man en paard noemen. Dit is natuurlijk echt onder de gordel. Dit is gewoon een persoonlijke aanval. Om iemand zwart te maken, dat kan je gewoon niet maken als je niet met bewijzen naar buiten komt. Het gaat erom dat Steijn verdiend zou hebben aan transfers met bevriende zaakwaarnemers via Mattijs Manders. Bij Pierre heette die Lammers, maar goed, het is een kniesoor die daarop let."

"Pierre kwam ook een beetje In de problemen. Die heeft allerlei dingen gezegd die hij eigenlijk niet wilde zeggen, hij ging ook allerlei verkeerde namen noemen. Maar ja, het was heel vals eigenlijk om dat te doen, dan moet je met bewijzen komen", vervolgt Driessen. "En nu zet hij Maurice Steijn neer in een hoek waarin hij zich eigenlijk niet kan verdedigen. Want ja, als iets niet waar is, dan kan je moeilijk verdedigen, maar hij zit wel in het beklaagdenbankje. Dus ja, ik vond het echt erg laag van Van Hooijdonk. Je mag best een hekel hebben aan iemand en hij mag ook een slechte trainer vinden. Hij mag het ook een luie trainer vinden, dat maakt allemaal niet uit. Er zijn meer luie trainers die het geweldig hebben gedaan. Maar begin over zijn middenveld, begin niet hierover."

Driessen vraagt zich af of Van Hooijdonk nog kan terugkeren als analist bij Ajax, zeker als Steijn wordt besproken. "Als Studio Voetbal kun je bijna niet meer met Pierre van Hooijdonk praten over Ajax en Maurice Steijn. Want ja, hier is zoveel gebeurd. Je verwacht wel bepaalde objectiviteit." Zelf heeft Steijn nog niet gereageerd. "Voorlopig houdt Steijn zijn mond en Ajax ook. Ik kan me voorstellen dat Steijn gewoon zegt: 'Ja, ik heb geen zin om te reageren op dit soort onzin'", aldus Driessen.

De journalist vindt dat Van Hooijdonk met bewijzen moet komen. "Kijk, als dat het geval zou zijn, dan ben je als trainer in principe niet langer houdbaar. Maar hij trok zijn been al een beetje terug door te zeggen dat het via bevriende zaakwaarnemers zou zijn gegaan. Ik denk niet dat hij harde bewijzen heeft en als hij die wel heeft, laat ze dan maar zien."