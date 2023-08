Valentijn Driessen trekt harde conclusie: 'Hijzelf en Slot nemen zichzelf in de maling'

Valentijn Driessen vindt Quinten Timber ongeschikt voor de nummer 10-positie bij Feyenoord. Calvin Stengs heeft volgens de journalist van De Telegraaf wel de potentie om de vertrokken Sebastian Szymanski te doen vergeten, maar de zomeraanwinst werd tijdens de seizoensopener tegen Fortuna Sittard (0-0) als buitenspeler opgesteld.

Feyenoord is het seizoen met de nederlaag tegen PSV in de strijd om de Johan Cruijff Schaal (0-1) en het doelpuntloze gelijkspel tegen Fortuna Sittard teleurstellend begonnen. "De kampioen heeft in 180 minuten nog geen doelpunt kunnen bejubelen. Dat doet vermoeden dat de spitspositie bij Feyenoord onvoldoende bezet is. Maar met een Mexicaans- en Japans international – Santiago Gimenez en Ayase Ueda – ligt daar het probleem niet. Feyenoord is onderbezet op de positie die de vertrokken Sebastian Szymanski achter de spits heeft achtergelaten", stelt Driessen in zijn column in De Telegraaf.

"Calvin Stengs heeft de potentie, maar kreeg tegen Fortuna Sittard de voorkeur op de rechtervleugel boven Alireza Jahanbakhsh en Yankuba Minteh. Quinten Timber moest Szymanski doen vergeten, maar hijzelf en Slot nemen zichzelf in de maling door te denken dat Timber goed genoeg is voor de nummer 10-positie bij Feyenoord. De komst van de Kroatische aanvaller Luka Ivanusec van Dinamo Zagreb wordt nationaal en internationaal cruciaal", concludeert Driessen.

Feyenoord is dicht bij de komst van Ivanusec. Volgens 1908.nl hebben de Rotterdammers een persoonlijk akkoord bereikt met de Kroaat. Eerder bereikte Feyenoord een principe-akkoord met Dinamo Zagreb over de transfer van de 24-jarige Ivanusec.