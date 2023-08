Valentijn Driessen uit zijn zorgen: ‘Een tweede contractdebacle kunnen PSV en Brands zich niet veroorloven’

PSV boekte dinsdagavond een ruime overwinning op Sturm Graz en kan daardoor de tickets voor de play-offs voor de Champions League al bijna boeken. Luuk de Jong was met twee doelpunten de gevierde man bij de Eindhovenaren, maar Isaac Babadi was misschien wel de grote uitblinker in het Philips Stadion. Valentijn Driessen heeft genoten van het optreden van de jonge middenvelder, maar vraagt zich af hoelang hij nog PSV’er is.

“De koning is dood, leve de koning. Het vertrek van Xavi Simons is alweer bijna vergeten bij PSV”, schrijft Driessen bij De Telegraaf na het heenduel tussen PSV en Sturm Graz. “Met een staande ovatie verliet Babadi in de 65e minuut het veld. Samen met Noa Lang is de 18-jarige Nijmegenaar met roots in Sierra Leone de grote blikvanger bij PSV tot dusver.” Babadi liet zich afgelopen vrijdag in de strijd om de Johan Cruijff Schaal tegen Feyenoord al van zijn beste kant zien en deed er tegen Sturm Graz nog een schepje bovenop. “Babadi maakte de openingstreffer en stond aan de basis van de 2-0 voor PSV. Of de middenvelder links- of rechtsbenig is, weet nog niemand, zo gemakkelijk speelt hij met beide benen”, is Driessen onder de indruk.

Babadi loopt al een paar jaar rond in Eindhoven, maar sloot in de voorbereiding op dit seizoen pas aan bij de hoofdmacht. “Trainer Peter Bosz had enthousiaste geluiden over de Nijmegenaar gehoord en bood hem een kans in de voorbereiding. Eentje die Babadi met beide handen aanpakte. Van hem gaat PSV nog heel lang plezier beleven, zou je denken”, stelt Driessen. De chef voetbal van De Telegraaf plaatst echter een kanttekening bij het succes van Babadi. “PSV is vergeten zijn contract te verlengen. Aan het einde van het seizoen loopt Babadi gratis de deur uit vanwege een aflopend contract. Terwijl de middenvelder door zijn opvallende spel een steeds groter kapitaal vertegenwoordigt.”

PSV hoopt Babadi en zijn entourage te overtuigen diens aflopende contract te verlengen, maar dat belooft nog een enorme klus te worden. “De entourage van Babadi heeft stevig op de rem getrapt. Vanuit de huidige luxepositie wachten zij liever af wat komen gaat. Ongetwijfeld weten grote clubs van de contractsituatie van de tiener af en zullen er kapers op de loer liggen om Babadi gratis over te nemen.” Het doet Driessen denken aan de situatie van Simons. “In een seizoen ontgroeide hij de Eredivisie, profiteerde maximaal van een terugkoopoptie in zijn contract en keerde PSV de rug toe voor een spotprijs van zo’n zes miljoen euro.”

Driessen vreest dat PSV hetzelfde overkomt met Babadi. “PSV kan het zich niet veroorloven om Babadi gratis de deur uit te laten lopen en grof financieel geschut is noodzakelijk. Miljoenen reserveren voor twee aankopen voor de basisformatie van Bosz is prima; het is het paard achter de wagen spannen als een van je grootste talenten gratis de deur uitloopt. Een tweede contractdebacle kunnen PSV en Brands zich niet veroorloven ondanks dat de Champions League-miljoenen na het treffen met het Oostenrijkse Sturm Graz weer een stuk dichterbij zijn gekomen.”