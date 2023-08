Valentijn Driessen waarschuwt Sven Mislintat: 'Daar draait het ook om bij Ajax'

Valentijn Driessen vindt het niet verstandig als Ajax een serieuze poging gaat ondernemen om Nicolás Tagliafico terug te halen. De dertigjarige linksback van Olympique Lyon staat op het verlanglijstje van zijn ex-werkgever. Driessen zou dat weggegooid geld vinden.

"Dan kun je beter die jongen van Antwerp halen, zodat Hato op zijn eigen positie blijft spelen", vertelt Driessen in de voetbalpodcast Kick-off van De Telegraaf. "Het draait ook om de doorstroming van je grootste jeugdtalenten naar je eerste elftal. Volgens mij zei Wim Kieft dat alle grote elftallen van Ajax voor een groot gedeelte bestonden uit zelf opgeleide spelers. Dan is het onzin om Nicolás Tagliafico voor tien miljoen te halen."

Ajax-watcher Mike Verweij haakte daar op zijn beurt snel op in. Hij was vorig weekend namelijk aanwezig bij de 4-1 overwinning op Heracles Almelo. "Als je ziet met hoeveel zelfopgeleide spelers Ajax speelde. Als je ziet: Gorter komt erin voor Rulli. Rensch, Hato, Taylor, Salah-Eddine, Bergwijn, Brobbey. Klaassen kwam erin. Nog wel heel veel zelfopgeleide spelers." Zaterdag wacht voor Ajax de tweede competitiewedstrijd uit bij Excelsior.

Verweij vreest nog wel een beetje voor een trend in de Johan Cruijff ArenA. "Pas wel op dat Ajax geen vreemdelingenlegioen wordt. Maurice Steijn gaf op het trainingskamp in Duitsland nog aan dat hij graag Nederlanders bij de ploeg wilde hebben. Ajax heeft een poging gewaagd bij Donny van de Beek, maar daar stond hij niet echt voor open. Dat is van de baan." Ajax haalde deze zomer al zeven nieuwelingen. Branco van den Boomen is de enige Nederlander.