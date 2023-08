Valentijn Driessen weet zeker dat Ajax wordt besodemieterd: 'Ik kan het niet bewijzen, maar...'

Valentijn Driessen is ervan overtuigd dat Ajax wordt besodemieterd door Dinamo Zagreb. Directeur voetbalzaken Sven Mislintat probeert Josip Sutalo uit de Kroatische hoofdstad los te weken, maar is daar vooralsnog niet in geslaagd.

Mislintat werd deze week gespot in Kroatië, waar hij met Dinamo Zagreb sprak over een mogelijke transfer van Sutalo. "Hij keek wat verdwaasd rond en had een moeilijk tasje bij zich. In dat tasje zit 25 miljoen euro, de vraagprijs van Dinamo Zagreb. De raad van commissarissen weet niet wat Ajax betekent, de directie weet van toeten noch blazen en dan gaat de nieuwe directeur voetbalzaken met 25 miljoen euro naar Zagreb. Ja, dat is natuurlijk vragen om moeilijkheden. Hij wordt daar - figuurlijk - beroofd, want ze weten dat hij met een zak geld komt, van toeten noch blazen weet en helemaal in paniek is omdat er spelers moeten komen", aldus Driessen in de podcast Kick-off van De Telegraaf.

Het baart Driessen zorgen dat Mislintat een deal met Dinamo Zagreb probeert te sluiten. "Dan denk ik: Ajax, Ajax, hoe is het in godsnaam mogelijk dat je zo'n iemand met 25 miljoen euro de markt opstuurt om een speler te halen terwijl je weet dat je aan alle kanten besodemieterd wordt? Dat hebben ze op de Balkan echt uitgevonden, dit werk om geld aan te onttrekken", vervolgt Driessen, die het niet zou verbazen als de nakende transfer van Jakov Medic te maken heeft met de onderhandelingen in Zagreb. "De familiebanden moeten we nagaan, maar dat zal niet mogelijk zijn. Dat is vaak de truc, de afleiding: niet de hoofdprijs voor één speler betalen, maar dan wel de ander binnenhalen. Dinamo Zagreb zegt bijvoorbeeld: wij willen 25 miljoen euro, maar de club heeft dan ook belangen bij Medic. Dat komt misschien omdat zijn oom daar toevallig rondloopt. Ik kan het niet bewijzen op dit moment, maar je voelt dat natuurlijk aan omdat het heel vaak gebeurt."