Valentijn Driessen wijst zwakke schakel aan bij PSV: 'Hij kan echt niet op dit niveau'

PSV won vrijdagavond weliswaar de Johan Cruijff Schaal ten koste van Feyenoord, maar niet iedere speler van de Eindhovenaren kan terugkijken op een goede wedstrijd. In de ogen van Valentijn Driessen komt André Ramalho bijvoorbeeld tekort voor het niveau.

Driessen verwacht dat trainer Peter Bosz niet op zijn lauweren zal rusten na het veroveren van zijn eerste prijs op het hoogste niveau. "Ik denk dat hij hier geen genoegen mee neemt en dat hij meer wil", zegt hij in een video-item van De Telegraaf. "Maar als PSV meer wil, moet er wel wat gebeuren. In de defensie waren ze af en toe heel erg kwetsbaar. Ramalho kan op dit niveau echt niet met dit spel. Dat was echt de zwakke schakel achterin, dus daar zal PSV wel aan moeten werken."

"Er zijn wel wat zwakke punten", moet de chef voetbal van de krant dan ook concluderen. "In een wedstrijd op topniveau zit Luuk de Jong er na zeventig minuten lelijk doorheen. Maar daarvoor heeft Bosz Ricardo Pepi gehaald. Defensief blijft het kwetsbaar: Teze en Van Aanholt maakten ook hun foutjes, Boscagli was goed aan de bal en zorgde voor rust in de opbouw, maar heeft ook niet alle snelheid. Maar als je zo'n verandering ondergaat qua speelstijl in zes à zeven weken in de voorbereiding, heb je m'n hart gestolen."

Driessen toonde zich complimenteus richting Noa Lang en licht ook een andere speler uit. "Wie me ook heel erg beviel, was Babadi. Die maakte ook een doelpunt, dat werd afgekeurd. Een goede speler."