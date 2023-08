Van Basten geconfronteerd met verwijten van xenofobie en rampzalig aankoopbeleid bij Ajax

Marco van Basten uitte maandag zijn zorgen over de ontwikkelingen bij Ajax: de voormalig topvoetballer mist de identiteit bij Ajax en gaf aan dat het elftal hem doet denken aan FC Amsterdam. Donderdag kwam hij, voorafgaand aan de wedstrijd tegen Ludogorets, terug op die uitspraken.

De wedstrijd tussen Ludogorets en Ajax is te volgen in ons liveverslag.

Artikel gaat verder onder video

Van Basten zei maandag al dat hij een duidelijk aanspreekpunt mist bij Ajax en herhaalt die zorg in de studio van Ziggo Sport. "Bij wie moet je zijn om te vragen wanneer het er weer goed gaat uitzien? Als dat Mislintat is, dan is dat vreemd. Het enige wat hij doet, is geld gebruiken om spelers te kopen. Dat is één groot vraagteken tot nu toe", aldus San Marco. "Hij heeft zo'n tachtig miljoen euro uitgegeven, maar ik moet het nog maar zien. Ik mis de jeugd van Ajax, waar je dan nog wat spelers bij zou kopen. "Ze zijn helemaal de weg kwijt. Vorig seizoen was het een drama, met heel veel miskopen. Ik weet nu nog niet of het miskopen zijn. Dat is het probleem: niemand weet het. Je kunt nog niet zeggen of het goed of slecht gaat."

"Vorig seizoen hebben we er weinig van gezegd en toen ging het dramatisch. Als dat nu nog een keer gebeurt, is de club echt de pineut", waarschuwt Van Basten. "De mensen die daarvoor verantwoordelijk zijn, zijn dan schuldig als het ware. Ajax is een ploeg die goed moet voetballen en mensen moet vermaken. Het is een beetje het gezicht van het Nederlandse voetbal. Ajax heeft het budget van Feyenoord en PSV bij elkaar opgeteld." Dat laatste is overigens overdreven: volgens Voetbal International heeft Ajax een begroting van 140 miljoen euro, tegenover 110 miljoen voor Feyenoord en 100 miljoen voor PSV.

Van Basten wordt vervolgens door presentator Wytse van der Groot geconfronteerd met het aankoopbeleid toen hij trainer was bij Ajax: spelers als Dario Cvitanich, Miralem Sulejmani, Evander Sno en Rob Wielaert speelden ook niet de pannen van het dak. "Toen was het ook een drama. Ik kreeg ook kritiek toen, logisch. Wij hadden een situatie dat we het zelf moesten kopen. Er was niemand van het bestuur, de technisch directeur was afgetreden. Dit zijn superslechte momenten voor een club. Dan is het aan de club om duidelijk te maken: dit is de trainer, dit is de voorzitter, dit is de technisch directeur, dit is het beleid dat we voeren… Die duidelijkheid is niet te vinden." Van Basten krijgt vervolgens de vraag wat hij vindt van het verwijt dat hij xenofoob is - omdat hij de betreffende aankopen niet kent, zou hij meteen al negatief zijn. "Xenofoob, wat is dat? Oh. Moet ik overal antwoord op geven? Oké, laat die mensen vinden wat ze vinden."