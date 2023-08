Van Basten snapt niets van transfer Ajax en stelt zeven vragen

Marco van Basten vindt de mogelijke transfer van Ajax-aanvaller Mohammed Kudus naar West Ham United maar moeilijk te bevatten. Woensdag werd duidelijk dat Ajax en West Ham op het punt staan om een akkoord te sluiten over zijn transfer voor circa 41 miljoen euro.

Voorafgaand de wedstrijd tussen Ludogorets en Ajax, waarin Kudus de 0-1 en 0-2 maakte, stelde Van Basten de nodige vragen over de transfer. "Waarom gaat hij naar West Ham? Hij heeft toch nog een tweejarig contract? Waarom laat Ajax hem gaan? Ajax is toch bezig om een goed team te maken, niet alleen maar om geld te verdienen? Wat is nou de functie van een voetbalclub? Om het publiek te vermaken, om spelers de mogelijkheid te geven om uit te blinken, of geld verdienen?", vroeg Van Basten zich af bij Ziggo Sport.

"Je gaat nu dus mensen verkopen zodat je geld hebt, maar Kudus is een speler voor wie het stadion vol zit", benadrukte de voormalig aanvaller. "Oké, als hij per se weg wil, is het een ander verhaal. Maar waarom wil hij weg? Hij moet alles nog laten zien bij Ajax. Hij heeft één jaartje een klein beetje gevoetbald. Die jongen moet eerst nog heel veel laten zien, vind ik, voordat je weg kan, mag en wil. Deze man voegt de jeu toe bij Ajax, de anderen niet."