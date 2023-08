Van de Ven heeft toptransfer te pakken; FC Volendam incasseert 5,5 miljoen (!)

Micky van de Ven staat op het punt om de stap te maken van VfL Wolfsburg naar Tottenham Hotspur. Volgens De Telegraaf hebben de twee clubs een akkoord bereikt over een transfersom van 40 miljoen euro plus maximaal 7,5 miljoen euro aan bonussen.

De Italiaanse transferspecialist Fabrizio Romano meldde woensdagmiddag al dat de clubs er bijna uit zijn. Inmiddels is het akkoord volgens De Telegraaf ook daadwerkelijk op papier gezet; zondag vliegt Van de Ven naar Londen voor de medische keuring. Maandag moet hij gepresenteerd worden.

Eerder werd door De Telegraaf gemeld dat Tottenham zo'n 35 miljoen euro voor de verdediger moet betalen, maar dat bedrag blijkt dus hoger te liggen. FC Volendam mag zich in de handen wrijven. De oude werkgever van Van de Ven bedong een doorverkooppercentage van 15 procent. Volgens De Telegraaf gaat het om 15 procent van de hele transfersom Volendam, al moet van de 40 miljoen euro nog wel de koopsom van Wolfsburg (3,5 miljoen) worden afgetrokken. Volendam zou bijna 5,5 miljoen euro incasseren.

De 22-jarige linkspoot ligt momenteel nog tot medio 2027 vast bij Wolfsburg. Tijdens zijn eerste seizoen in Duitsland kwam Van de Ven nog niet veel aan spelen toe, maar inmiddels is hij een vaste waarde bij die Wölfe. Zij moeten echter op zoek naar een vervanger voor Van de Ven. Het is niet bekend voor hoeveel seizoenen Van de Ven tekent in het Tottenham Hotspur Stadium.