Van der Vaart: 'Ajax doet er alles aan om hem te halen, het is klote voor die jongen'

De komst van Damian van der Vaart bij Ajax is nog steeds geen voldongen feit. In juni maakte De Telegraaf melding van een mondeling akkoord over een contract, maar zijn club Esbjerg fB heeft Ajax laten weten meer geld te willen. Dat zegt Rafael van der Vaart zondagavond bij Studio Voetbal.

"Ajax doet er alles aan om hem te laten tekenen, daar heb ik geen commentaar op. Maar Esbjerg doet een beetje… ze ruiken geld", aldus Van der Vaart senior. "Misschien een beetje te veel. Aan de andere kant hebben ze 'm wel drie jaar opgeleid. Ik snap het dus wel, het komt goed, het duurt lang. Ik baal ervan dat die jongen er een beetje de dupe van is. Dat doet mij verdriet. Het duurt maar en het duurt maar."

Esbjerg wil in ieder geval een opleidingsvergoeding en daar nog wat bovenop. "Ajax wilde dat eerst niet, nu wel. Nu wil Esbjerg weer een beetje meer. Dan duurt het veel te lang. Die jongen woont bij m'n ouders en vraagt zich steeds af wanneer hij mag. Nogmaals: het komt goed, maar het is klote voor die jongen." De zeventienjarige Damian heeft bij Esbjerg een contract tot december van dit jaar.