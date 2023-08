Van der Vaart is 'geschokt' door uitspraken Studio Voetbal-gasten over Arne Slot

Rafael van der Vaart is lyrisch over de reactie van Arne Slot na de wedstrijd tussen Feyenoord en Fortuna Sittard (0-0). De trainer van Feyenoord toonde zich vorig seizoen nogal eens kritisch op de arbitrage, maar sloeg zondag een milde toon aan, ondanks dat arbiter Rob Dieperink meerdere beslissingen nam die uitvielen in het nadeel van Feyenoord.

"Ik ben geen fan van trainers, maar ik ben deze week fan geworden van trainers. Bosz, Slot, Steijn: allemaal topinterviews", somt Van der Vaart op bij Studio Voetbal. "Allemaal kritisch op hun elftal. Was echt perfect. Slot zei dat hij de rode kaart wel begreep. Nou, wij snappen het niet echt, maar als je er dichtbij staat, dan zie je wel dat het een linke overtreding was. Als je het terugkeek, leek het mij geen rode kaart."

Van der Vaart doelt op de rode kaart die Bart Nieuwkoop halverwege de eerste helft ontving voor een overtreding op Iñigo Córdoba. In de tweede helft trok Dieperink bovendien een strafschop in, omdat hij van de VAR te horen kreeg dat een overtreding van Rodrigo Guth op Santiago Giménez buiten het strafschopgebied was begaan. Bovendien liet hij Guth wegkomen met een gele kaart, ondanks dat Giménez een grote scoringskans had.

In de uitzending van Studio Voetbal wordt vervolgens besproken of er iets achter de woorden van Slot gezocht moet worden. Presentator Sjoerd van Ramshorst en commentator Jeroen Stekelenburg vermoeden dat de trainer zich bewust inhield en niet het achterste van zijn tong liet zien. Van der Vaart vindt die uitspraken 'shocking'.

💬 Stekelenburg: "Had jij niet het idee dat Slot z'n tong eraf beet? Als je hem in de wedstrijd zag…"

💬 Van der Vaart: "Vond je?"

💬 Stekelenburg: "Hij reageerde op het veld wel iets minder genuanceerd toen hij zag hoeveel minuten blessuretijd erbij werden geteld. Hij zei dat er twintig minuten bij moesten."

💬 Van Ramshorst: "Is dit een draai van Slot, na vorig seizoen?"

💬 Van der Vaart: "Dit is toch een fantastisch verhaal, vind je niet? Van een trainer die gelijkspeelt."

💬 Van Ramshorst: "Maar ook van een trainer die normaal veel kritiek heeft op scheidsrechters."

💬 Van der Vaart: "Dus jij denkt dat hij dit bewust doet?"

💬 Van Ramshorst: "Dat kan ik me voorstellen."

💬 Stekelenburg: "Dat kan ik me ook voorstellen. Dat hij denkt: het is speeldag 1, ik heb geen zin om weer in deze retoriek terecht te komen. Dat kan toch?"

💬 Van der Vaart: "Ik vind het best wel shocking dat jullie dit zeggen. Ik denk dat hij gewoon zegt wat hij gezien heeft. Als een penalty wordt ingetrokken omdat de overtreding buiten de zestien was, gaat hij ervan uit dat het klopt."

💬 Stekelenburg: "Ik denk ook niet dat hij totaal het tegenovergestelde zegt van wat hij bedoelt, maar ik kan me ook voorstellen dat hij in speelronde 1 minder verhit reageert dan later in het seizoen."

💬 Van der Vaart: "Nee, dat geloof ik niet."