Van der Vaart: 'Jezus, wat kan die goed voetballen zeg, hij geeft me hoop voor Oanje'

Rafael van der Vaart is zeer gecharmeerd van Noa Lang. De aanvaller van PSV opende zaterdag de score met een fraai doelpunt tegen FC Utrecht (2-0 zege).

"Jezus, wat kan die goed voetballen zeg. Hij geeft mij weer hoop dat we iets kunnen gaan bereiken met het Nederlands elftal. Het is uitzonderlijk", zegt Van der Vaart maandagavond bij Rondo, waarna Marco van Basten zich afvraagt: "Is het niet gek dat Ajax hem niet heeft gehaald? Het is toch een typische Ajax-speler?"

"Zeker, maar als je Bergwijn al hebt en een paar anderen…", antwoordt Van der Vaart. "Maar deze gozer is zo verschrikkelijk goed." Ruud Gullit vraagt daarna gekscherend of het Nederlands elftal om Lang heen gebouwd moet worden, zoals Van der Vaart vorig seizoen zei over Xavi Simons.

"Geloof me nou, we moeten megatalenten koesteren op nummer 10. Met 'omheen bouwen' bedoel ik te zeggen: die moet altijd spelen." Gullit is niet overtuigd en raadt aan om 'nog even te wachten'. Van der Vaart reageert: "We zitten al jaren naar niks te kijken. En dan hebben we eindelijk spelers als Lang en Simons van de buitencategorie en dan zeg je dat we moeten wachten omdat ze jong zijn." Gullit betwijfelt of Ronald Koeman de tijd heeft om zijn elftal om te gooien. "Koeman moet nú gaan winnen."