Van Hooijdonk zinspeelde twee dagen voor Studio Voetbal al op frontale aanval op Maurice Steijn

De uitlatingen die Pierre van Hooijdonk zondagavond in Studio Voetbal deed over Maurice Steijn leken aanvankelijk uit het niets te komen. Een tweet van de analist twee dagen vóór de bewuste uitzending werpt echter een ander licht op de uitspraken die hij zondagavond deed over de hoofdtrainer van Ajax.

Van Hooijdonk betichtte Steijn in de meest recente uitzending van Studio Voetbal van betrokkenheid bij 'duistere dealtjes' in zijn periode bij NAC Breda. Volgens de analist en oud-spits sloot Steijn ‘duistere dealtjes met bevriende makelaars over spelers’. “Dat kon toen allemaal, want de directeur van NAC was zijn vriend: Mattijs Manders. Welke spelers? Dat kun je zelf opzoeken”, zei Van Hooijdonk, die ondanks doorvragen van presentator Sjoerd van Ramshorst weigerde zijn stelling nader te onderbouwen.

Van Van Hooijdonk is algemeen bekend dat hij op sportief vlak een fervent criticaster van Steijn is. De desbetreffende uitlatingen zondag in Studio Voetbal kwamen op het eerste oog echter als donderslag bij heldere hemel. Een tweet van Van Hooijdonk twee dagen eerder zorgt echter voor een ander perspectief. Sterker nog: één twitteraar voorspelde de frontale aanval van Van Hooijdonk op Steijn toen al.

Van Hooijdonk citeerde vrijdagavond een tweet van NAC-volger Ferry de Bont. Laatstgenoemde stipte vrijdagmiddag ‘de smerige kant van de voetbalwereld’ aan, nadat bekend werd dat Mattijs Manders was benoemd als algemeen directeur van de Franse tweededivisionist ES Troyes AC. Troyes maakt deel uit van de City Football Group waartoe ook onder andere Manchester City behoort. “Manders heeft er in Breda alles aan gedaan om de City Group binnen te halen en faalde daarin (zoals in alles bij NAC). Als beloning voor de moeite een ander baantje binnen die corrupte groep”, reageerde De Bont op de nieuwe aanstelling van Manders.

Van Hooijdonk zag zijn kans vervolgens schoon om zijn hart te luchten. Hij citeerde de tweet van De Bont over Manders en schreef daarbij: “Een van de vele voorbeelden van die beerput, en niet het laatste. Voor mensen van buiten de voetbalwereld: zo verrot is deze wereld. Bevriende makelaars, trainers, aandeelhouders hebben allemaal bloed aan hun handen. Als je het doorziet ben je een lul en vervelend mannetje.”

De tweet van Van Hooijdonk blijkt een voorbode te zijn geweest van wat twee dagen later zou volgen: bij Studio Voetbal trok de analist nota bene zelf de beerput verder open door Steijn in verband te brengen met 'duistere dealtjes'. De uitlatingen van Van Hooijdonk over Steijn blijken achteraf gezien dan ook niet onverwachts, daar de oud-spits van onder meer Feyenoord en het Nederlands elftal twee dagen eerder via Twitter dus al vergelijkbare suggesties opwierp, zonder daarbij de naam van Steijn specifiek te noemen. Eén twitteraar voorspelde de frontale aanval van Van Hooijdonk op Steijn toen echter al. “Messen al geslepen voor Steijn?”, reageerde de desbetreffende twitteraar vrijdagavond laat op de tweet van Van Hooijdonk, wiens uitlatingen zondagavond dus niet in een opwelling gedaan lijken te zijn.

