Johnny de Mol geniet van één Oranje-international: 'Dan denk je toch: shit, ik heb een moeilijke avond'

Johnny de Mol is een groot fan van . De programmamaker zou een fitte Brobbey áltijd opstellen in het Nederlands elftal. De centrumspits van Ajax worstelt echter ook in de aanloop naar het Europees Kampioenschap in Duitsland met zijn fitheid. Maar ook een Brobbey had niet gespeeld, weet Jack van Gelder wel zeker.

Brobbey was in de eerste maanden van het afgelopen seizoen meermaals het mikpunt van kritiek. Zo waren onder meer Marco van Basten en zelfs bondscoach Ronald Koeman niet overtuigd van de kwaliteiten van de Amsterdammer. Hij liet zich echter niet gek maken en werkte bij Ajax hard aan zijn verbeterpunten. Brobbey werd met de week beter, wist het doel op een gegeven moment makkelijk te vinden en mocht zich van Koeman melden bij het ‘grote’ Oranje voor de EK-kwalificatieduels met Frankrijk en Griekenland.

Brobbey debuteerde in de uitwedstrijd tegen de Grieken en was als invaller meteen belangrijk. Een blessure hield hem tijdens de interlandbreak in maart aan de kant, maar hij is desondanks door Koeman geselecteerd voor het EK. De spits had een basisplaats in de oefeninterland tegen Canada, al kon hij toen niet echt potten breken. Wat de rol van Brobbey wordt tijdens het EK zal moeten blijken, zeker nu hij last heeft van zijn hamstring. De Mol hoopt de beresterke spits in actie te zien. “Ik ben echt een Brobbey-fan”, zei de programmamaker donderdagavond in De Oranjezomer. “Ik zou hem altijd opstellen als hij fit is. Als je een verdediger bent en je ziet die gozer aan komen lopen, dan denk je toch: shit, ik heb echt een moeilijke avond.”

Van Gelder denkt dat een fitte Brobbey geen basisplaats had gehad in het Nederlands elftal. “Hij zou niet gespeeld hebben hoor, ook al was hij fit. Hij (Koeman, red.) speelt met Memphis als diepe spits, Gakpo op links en dan kan hij aan de rechterkant kiezen voor het tandem Dumfries en Xavi Simons of hij kiest voor Geertruida en Frimpong. Brobbey zou geen basisspeler zijn geweest”, aldus de voormalig commentator.

