Verbazing over Ajax en Mislintat: 'Dan heb je een gigantisch probleem'

Sven Mislintat heeft deze zomer de vrije hand in de transfers van Ajax. Daarover is veel verbazing bij clubwatcher Mike Verweij. Die neemt dat de directeur voetbalzaken zelf niet kwalijk, omdat het aan de situatie bij Ajax ligt, maar stelt wel dat het heel zorgelijk is. “Wat als blijkt dat het niet zulke goede spelers zijn? Dan heb je een gigantisch probleem.”

Dat stelt Verweij in de Kick Off-podcast van De Telegraaf. “Je begint je steeds meer af te vragen hoe het kan dat iemand die stelselmatig zijn scouting en staf negeert, trainer Maurice Steijn heeft niets te vertellen qua inspraak in de transfers, een portemonnee van 100 miljoen euro heeft”, vraagt hij zich hardop af. “Er is ook geen algemeen directeur die tegenwicht kan bieden.”

Gezien de clubsituatie neemt Ajax heel veel risico. “Mislintat valt niets te verwijten en het is totaal geen hetze tegen hem”, verzekert Verweij. “Maar de situatie bij Ajax is totaal ongezond. De scouting zegt: doe het nou niet en Mislintat doet het toch. Dat ligt aan Ajax, waar Mislintat en Maurits Hendriks het voor het zeggen hebben. De weg naar de aankoop toe, is vreemd.” Als voorbeeld noemt hij daarbij Gastón Ávila, terwijl Hiroki Ito de eigenlijke eerste optie was. “Dat is een logisch proces, maar zorg dan wel dat het onderbouwd is met scoutingsrapporten over een langere periode.”

En dat is volgens Verweij niet het geval, ook niet bij Georges Mikautadze, waar Thiago Almada de eerste keuze was. “De scouting was lyrisch over Almada, die in Amerika is gaan voetballen vanwege zijn privésituatie in Argentinië. Qua bedragen ontloopt het elkaar uiteindelijk niet zo veel: waarom ga je daar dan niet voor?”, vervolgt Verweij, die de transfersommen opsomde. Uiteindelijk zat er relatief weinig verschil tussen wat er betaald zou moeten worden.

Dus neemt Ajax risico door alle verantwoordelijkheid en bijbehorende miljoenen in handen van Mislintat te leggen. “Wat blijkt als het niet zulke goede spelers zijn van het Duitse, Engelse, Franse en Belgische tweede niveau?”, aldus Verweij. “Dat zou kunnen. Waarom staan er niet meer clubs in de rij om dat soort spelers op te halen? Heel vreemd. En je hoort dat er echt overbetaald wordt voor Ajax. Maar we laten ons verrassen. Misschien heeft Mislintat de pareltjes gehaald die anderen niet hebben gezien.” Van de aanwinsten kwam Chuba Akpom met een blessure binnen: zijn inzetbaarheid het komende weekend is nog altijd zeer onzeker.