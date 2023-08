Versterking op komst voor Feyenoord: principeakkoord met Dinamo Zagreb over Luka Ivanusec

Na de nederlaag tegen PSV in de strijd om de Johan Cruijff Schaal riep een groot deel van de Feyenoord-aanhang om versterkingen. De Rotterdammers lijken vooral op het middenveld en op de vleugels nieuwe impulsen goed te kunnen gebruiken. Wat dat betreft is er goed nieuws voor Feyenoord en z’n supporters. Als we het Algemeen Dagblad moeten geloven, heeft de club een principeakkoord bereikt met Dinamo Zagreb over de transfer van Luka Ivanusec.

Feyenoord haalde in een vroeg stadium van deze transferwindow onder meer Ramiz Zerrouki, Thomas van den Belt en Thomas Beelen naar De Kuip, maar voorin bleef het lang rustig. Daar kwam vorige week echter verandering in. Na de komst van Calvin Stengs presenteerde met Ayase Ueda de volgende versterking voor de voorste posities. De komst van Ivanusec liet echter lang op zich wachten. Feyenoord wordt al geruime tijd in verband gebracht met de Kroatische aanvaller, maar Dinamo Zagreb was niet van plan zomaar mee te werken aan een transfer naar Rotterdam. De kampioen van Kroatië moet zich via de voorrondes van de Champions League zien te plaatsen voor het hoofdtoernooi en kan de hulp van Ivanusec daarbij goed gebruiken.

De vleugelaanvaller had een groot aandeel in het bereiken van de volgende voorronde voor de Champions League, waarin Dinamo Zagreb moet zien af te rekenen met AEK Athene. Feyenoord zal het tweeluik tussen AEK Athene en Dinamo Zagreb moeten afwachten alvorens het Ivanusec definitief kan verwelkomen. Want volgens het Algemeen Dagblad hebben de Rotterdammers inmiddels weliswaar een principeakkoord bereikt met de huidige werkgever van de aanvaller, maar komt hij pas na de zeer belangrijke wedstrijden tegen de Griekse kampioen naar Nederland. Overleeft Dinamo Zagreb het tweeluik met AEK Athene, dan is het in ieder geval verzekerd van deelname aan de Europa League.

YouTube: data over Luka Ivanusec zien er positief uit, slechts één minpuntje

Dinamo Zagreb werkt z'n wedstrijden in de derde voorronde van de Champions League deze en volgende week af, wat betekent dat Feyenoord naar alle waarschijnlijkheid alleen in de eerste competitiewedstrijd tegen Fortuna Sittard geen beroep kan doen op Ivanusec. De verwachting is dat hij in de aanloop naar de Rotterdamse derby tegen Sparta op 20 augustus aansluit bij de ploeg van trainer Arne Slot.