Verwachte opstelling Ajax: Maurice Steijn wijzigt en heeft verrassende basisplaats in petto

Ajax start donderdagavond aan het Europese tweeluik tegen PKF Ludogorets. De Amsterdammers reizen af naar Bulgarije voor de eerste wedstrijd in de knock-outfase van de Europa League. Het Algemeen Dagblad kwam met een voorbeschouwing en bracht vervolgens de verwachte opstelling in kaart. In die verwachte opstelling is iets opvallends te zien.

Trainer Maurice Steijn verklapte woensdag al dat Steven Berghuis terugkeert in het elftal. De aanvaller annex middenvelder heeft in de Eredivisie nog een schorsing, maar mag op Europees toneel wel meespelen. Het AD verwacht dat Berghuis gaat spelen op de nummer tien-positie. Branco van den Boomen en Benjamin Tahirovic zijn de andere middenvelders in het elftal.

Artikel gaat verder onder video

Nieuwkomer Chuba Akpom is nog niet speelgerechtigd voor het duel, waardoor Brian Brobbey nog altijd in de punt van de aanval gaat spelen. Op de vleugels is er plek voor Mohammed Kudus en aanvoerder Steven Bergwijn.

Gaston Ávila en Josip Sutalo zijn ook nog niet speelgerechtigd voor de Europese clash. Daardoor zal de verdediging hoogstwaarschijnlijk bestaan uit Devyne Rensch, Jakov Medic, Jorrel Hato én Owen Wijndal. Het AD verwacht dat laatstgenoemde de voorkeur gaat krijgen boven Salah Anass-Edinne, omdat hij beschikt over meer Europese ervaring. Wijndal werd de afgelopen weken flink bekritiseerd door onder meer Steijn, maar kan zich tegen Ludogorets mogelijk opnieuw in de kijker spelen. Jay Gorter zal onder de lat verschijnen bij de Amsterdammers.