'Volgende uitgaande transfer bij Ajax aanstaande? FC Porto meldt zich bij Mislintat'

FC Porto heeft belangstelling in Ajax-aanvaller Francisco Conceição (20). De Portugese topclub zou zich gaan melden voor de rechtsbuiten, die vooralsnog buiten de basis van trainer Maurice Steijn valt. Het gaat volgens de eerste berichten om een huurdeal.

Dat meldt het Portugese SICNoticias althans. De buitenspeler maakte een jaar geleden nog de omgekeerde overstap, toen Ajax hem voor een zo’n vijf miljoen euro overnam van de Portugese topclub. In Amsterdam is hij er in zijn eerste seizoen echter niet in geslaagd om een basisplaats te veroveren, waardoor het niet ondenkbaar is dat Ajax wil meewerken aan een tijdelijk vertrek.

Zeker als de overgang van Mohamed Kudus daadwerkelijk spaak loopt, dan is de rechterkant goed bezet. Ook onder anderen Steven Berghuis, Steven Bergwijn en Carlos Forbs kunnen namelijk op die positie in de voorhoede uit de voeten. Vorig seizoen kwam de aanvaller tot nog geen achthonderd speelminuten, terwijl hij bij FC Porto juist een vaste waarde was voor zijn vertrek.

Bij FC Porto is Sérgio Conceição, de vader van Francisco, nog altijd hoofdtrainer. Dat de Ajacied vanwege aanpassingsproblemen zelf graag wil terugkeren in zijn thuisland werd eerder al door Voetbal International genoemd, waardoor de bal vooral bij Ajax en directeur voetbalzaken Sven Mislintat ligt.