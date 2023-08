Waarom de transfer van Ivanušec naar Feyenoord zo ontiegelijk lang duurt

Feyenoord is al wekenlang bezig met de komst van Luka Ivanušec. De Kroaat komt zeer vermoedelijk uiteindelijk wel degelijk naar De Kuip, zoals het momenteel lijkt. Waarom deze transfer zo lang duurde en de aanstaande overgang van Ondrej Lingr zo snel in kannen en kruiken was, kwam ter sprake bij de Dick Voormekaar Podcast.

“Dat heeft te maken met geld en de omstandigheden”, legt Martijn Krabbendam uit. “Lingr heeft een contact dat volgend jaar afloopt. Dan pakt zo’n club liever wat geld dan dat hij transfervrij de deur uitloopt. Dus dan komt het in een stroomversnelling. Ook heb je te maken met een voorzitter, die wel of niet moeilijk doet.”

Artikel gaat verder onder video

Dat laatste is bij Ivanusec duidelijk anders, want ook de houding van de voorzitter van Dinamo Zagreb heeft de onderhandelingen bepaald geholpen. “En Dinamo Zagreb speelde nog voorrondes. Eerst Champions League en nu donderdag in de Europa League. Ik snap wel dat zij denken: ‘We houden hem nog even, anders komen we in de Conference League.’ Het is een gebed zonder end bij Ivanusec. Vermoeiend, je moet een hele lange adem hebben”, vervolgt Krabbendam.

Feyenoord heeft eindelijk beet: Luka Ivanusec komt naar De Kuip

Tot slot kan het ook meespelen dat Feyenoord qua salaris niet de absolute topspelers kan betalen. Qua transfersom is er veel mogelijk, zo blijkt bijvoorbeeld uit de interesse die er was voor Noa Lang. “Maar een vijftien miljoen euro-achtig salaris kunnen ze niet betalen”, aldus Krabbendam. Of aan slechts één speler, wat deze zomer op de transfermarkt ook niet wenselijk was. “Het salarisbudget van Feyenoord is niet zoals bij PSV en Ajax.” Qua transfergelden kunnen ze deze zomer wel concurreren, maar qua loonkosten (nog) niet.