Waarom het aantrekken van Tillman voor PSV ook grote negatieve gevolgen kan hebben

PSV presenteerde onlangs Malik Tillman als nieuwe aanwinst. De Amerikaanse aanvallende middenvelder geldt als de opvolger van Xavi Simons en zal de concurrentie op het middenveld moeten verhogen. Dit kan echter ook negatieve gevolgen hebben, want de twee jeugdproducten Isaac Babadi en Ismai Saibari komen hierdoor mogelijk minder in actie.

"Dat Tillman niet gehaald is voor de reservebank lijkt duidelijk. Wat zijn komst voor de overige aanvallende middenvelders betekent, zal snel duidelijk worden. Want zowel Isaac Babadi als Ismail Saibari heeft tot nog toe een hele goede indruk gemaakt terwijl Guus Til na een blessure tegen FC Utrecht ook weer minuten maakte", schrijft PSV-watcher Marco Timmer van Voetbal International in zijn analyse. Mocht Bosz ervoor kiezen om Tilman veelvuldig op te stellen, kan dit voor onvrede zorgen bij Babadi. Dat is voor PSV een risico, want aan het einde van het seizoen loopt het contract van de achttienjarige middenvelder af.

Artikel gaat verder onder video

De Eindhovenaren hopen het contract van het toptalent te verlengen, maar vooralsnog lukt dat nog niet. "Clubs uit grote competities hebben belangstelling voor het grote talent dat zelf wil afwachten wat PSV en Bosz met hem voor hebben", schrijft Timmer. "Houdt hij perspectief op veel speeltijd bij het eerste of laat PSV hem zijn wedstrijden weer bij Jong PSV spelen zodra hij zijn krabbel heeft gezet?"

De komende weken wordt het in ieder geval interessant om te zien hoe Peter Bosz zijn middenveld gaat invullen, want naast Tillman gaat ook Jerdy Schouten spoedig worden toegevoegd aan de selectie. Daarmee speelt PSV ook al in op een eventueel vertrek van Ibrahim Sangaré, die onder meer in de belangstelling van Bayern München en Liverpool zou staan.