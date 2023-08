Wanhopig Bayern München komt tot opmerkelijke oplossing in keeperssoap

Kepa Arrizabalaga. Gerómino Rulli. David Raya. Yassin Bounou. Daniel Peretz. Stefan Ortega. Zomaar een greep uit de keepers in wie Bayern München concrete interesse heeft gehad in deze transferwindow na het vertrek van Yann Sommer (Internazionale). Het is Der Rekordmeister echter niet gelukt om een geschikte kandidaat te presenteren en dus heeft de club besloten om géén nieuwe sluitpost te halen.

Daarover schrijft de doorgaans uitstekend ingelichte journalist Florian Plettenberg althans. Bayern München zocht een keeper die het eerste gedeelte van het seizoen wilde spelen en zodra Manuel Neuer weer fit is, met de international van Duitsland de concurrentie aan moet gaan. Hoewel het nog zeker enkele maanden duurt voordat Neuer helemaal is hersteld van de beenbreuk die hij tijdens het skiën opliep, is de zoektocht naar een nieuwe keeper gestaakt.

Er is intern namelijk besloten dat Sven Ulreich de nieuwe eerste keeper is van de regerend landskampioen van Duitsland, in elk geval totdat Neuer terugkeert. Volgens de informele lezing heeft de clubleiding dat besloten vanwege de goede indruk die de ook al 35-jarige doelman maakte in de voorbereiding. Dat alle potentiële deals uiteindelijk geen doorgang vonden, zal echter de daadwerkelijke hoofdreden zijn.

Bayern München heeft bij zoveel keepers zo concreet geïnformeerd dat ze in Ulreich tot op heden niet als ideale eerste keuze in het doel zagen. Dat Neuer bij zijn terugkeer zeer vermoedelijk direct terugkeert onder de lat en dát nu al wordt gesteld, is eveneens een teken aan de wand. Bovendien is de A-selectie wat keepers betreft enorm smal, hebben zowel Neuer (37) als Ulreich (35) in de komende zomer een aflopend contract, zijn beide keepers behoorlijk op leeftijd én hebben in een recent verleden te maken gehad met blessureleed. Uit luxe geboren is deze oplossing dan zeker niet.