Wilde geruchten uit Argentinië: 'Inter Miami en Lionel Messi krijgen mogelijk uitnodiging voor Copa Libertadores'

Het Argentijnse TyC Sports is met bijzonder nieuws gekomen. Het medium meldt dat het Inter Miami van wereldster Lionel Messi een uitnodiging heeft gekregen om mee te doen aan de Copa Libertadores. De Copa Libertadores is een jaarlijks voetbaltoernooi voor clubs uit Zuid-Amerika, georganiseerd door de CONMEBOL. Daar valt een club als Inter Miami vanzelfsprekend niet onder.

Toch gaan er geruchten dat de CONMEBOL de Amerikaanse club heeft uitgenodigd om deel te nemen aan het toernooi dat ook wel bekend staat als de Champions League voor Zuid-Amerikaanse clubs. TyC Sports meldt de geruchten, maar weet ook dat het een lastige opgave kan worden om dit daadwerkelijk te realiseren.

Het verzoek zou zijn gekomen van Claudio Tapia, de voorzitter van de Argentijnse voetbalbond. Tapia deed het voorstel bij Alejandro Dominguez, president van de Zuid-Amerikaanse confederatie, en kreeg naar verluidt zelfs groen licht. De speculaties werden verder aangewakkerd door een tweet van diezelfde Dominguez: “Leo Messi, de Libertadores wachten nog steeds op je”, schreef hij.

“Het integreren van een club uit een andere confederatie is onmogelijk in de reglementen”, is er te lezen in het nieuwsbericht van het Argentijnse medium. Er zijn overigens wel contacten tussen leiders van de CONMEBOL en de CONCACAF (voetbalfederatie van Noord-Amerika, Centraal-Amerika en de Caraïben) om Messi en Inter Miami tegen andere teams dan die uit Noord-Amerika te laten voetballen.