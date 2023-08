Wilfred Genee bespreekt transferzomer met Joey Veerman: 'Je houdt toch wel een deurtje open als ik dit zo hoor'

Joey Veerman is dit seizoen uitstekend begonnen met PSV. De middenvelder was een van de uitblinkers in de Johan Cruijff Schaal tegen Feyenoord en speelde dinsdagavond tegen Sturm Graz (4-1 winst) ook een puike partij. De Volendammer wordt na afloop namens Veronica geïnterviewd door Wilfred Genee, die zich afvraagt of Veerman wel speler van PSV blijft als hij zo door gaat.

'Zij waren de twee spelers die erboven uitsprongen' | FCUpdate Persco

Artikel gaat verder onder video

“Het gaat hartstikke lekker nu, stel dat er nog een club voor jou komt, wat doe je dan?”, zegt de presentator. “Dat is een goede vraag. Dat weet ik eigenlijk niet, ik heb het prima naar mijn zin hier en volgens mij speelt er niets”, antwoordt Veerman. “Maar volgens mij hou je nu toch wel een deurtje open als ik dit zo hoor”, zegt Genee vervolgens.

“Weet je wat het is, dan kom ik weer met zo’n k*t antwoord. Je weet nooit wat er gebeurd. Als iemand komt met dertig miljoen euro, kan ik PSV niet tegenhouden", reageert de middenvelder.

Slechte band met Van Nistelrooij

Er werd vorig seizoen regelmatig gesproken over de ‘slechte relatie’ tussen Veerman en trainer Ruud van Nistelrooij. “Het is publiekgeheim dat je met vorige trainer niet echt klikte, hoe is dat met deze trainer?”, begint Genee, waarna Veerman zijn lach niet kan inhouden. “Wat slecht dit”, reageert de middenvelder hoofdschuddend. “Ja… Het gaat heel goed…”

“Dat is toch publiekgeheim? Dat het tussen jou en Ruud niet altijd even soepel verliep”, nuanceert Genee. “Nee, iedereen zegt dat omdat ik drie wedstrijden op de bank heb gezeten na de winterstop. Maar goed, daar had hij (Van Nistelrooij, red.) zijn redenen voor, dan is het niet zo dat wij elkaar niet mogen”, legt Veerman uit.