Wilfred Genee gaat Johan Derksen een opvallende vraag stellen: 'Eens kijken wat hij ervan vindt'

Wilfred Genee ziet het niet als gevaar dat De Oranjezomer onder Hélène Hendriks veel indruk heeft gemaakt. Volgens de presentator van Vandaag Inside komt hij met de terugkeer van het programma juist in een gespreid bedje.

“Ik vond het een hartstikke leuk programma”, zo beschreef Genee op Radio 538 het programma van Hendriks en consorten. “Het VI-gevoel en de vaste gezichten bleven, maar wel met een eigen touch. Ik ga vanavond aan Johan vragen of wij ook meer op de feel good-tour moeten gaan en net wat vriendelijker moeten zijn. Dat is toch net een beetje de trend, hè. De aardige manier van benaderen. Eens kijken wat Johan ervan vindt.”

In de studio vragen ze zich af of Genee en consorten niet de druk voelen van de enorme kijkcijfers van De Oranjezomer, die richting de miljoen kijkers gingen. “We komen in een gespreid bedje”, zei Genee daarop. “Concurrentie? Nee, ik zie dat niet direct als concurrentie. Zij zijn onze vervangers.” Misschien is de toekomst wel dat Genee juist Hendriks moet komen vervangen, gezien de kijkcijfers. Genee, lachend: “Maar dan moeten ze eerst wel mijn tweejarige contract ontbinden.”

Ook het tv-programma Marcel & Gijs kwam ter sprake. Hoewel de kijkcijfers gedurende de weken zeker beter werden, vonden de mensen het in de studio een mislukt avontuur. “Nee, ik vond het zeker niet mislukt”, reageerde Genee. “Ik vond het best lekker wegkijken en heb echt een aantal keer hardop moeten lachen. Maar het VI-publiek wil toch iets meer rechttoe, rechtaan kijken.”