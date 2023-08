Wilfred Genee onthult live op tv dat transfer van Hakim Ziyech naar Galatasaray op allerlaatste moment is geklapt

De transfer van Hakim Ziyech naar Galatasaray gaat niet door, zo heeft Wilfred Genee woensdagavond bij Vandaag Inside bekendgemaakt. De linkspoot van Chelsea zou de medische keuring niet zijn doorgekomen.

Aan het einde van de uitzending pakt Genee zijn telefoon erbij en breekt hij het nieuws. "Ik krijg trouwens net van een doorgaans betrouwbare bron die zijn naam niet wil noemen door dat Hakim Ziyech niet door de keuring is gekomen bij Galatasaray", aldus de presentator.

"Ach jezus, weer niet", reageert René van der Gijp, die doelt op het feit dat de transfer van Ziyech naar Al-Nassr om dezelfde reden afketste. "Dat is misschien zijn geluk", denkt Johan Derksen. "Zijn geluk? Waar komt hij dan nog wel door de keuring?", vraagt Genee zich af. "Die jongen kan een blessure hebben, maar hij heeft zo weinig gespeeld dat hij nooit geblesseerd kan zijn. Hij heeft het hele jaar op de bank gezeten."

Genee vreest voor het einde van de carrière van Ziyech. "Ik ga er vanuit dat wat mij is gezegd gewoon klopt, dan kan hij toch nergens meer aan de bak? Dan is het toch klaar?", vraagt hij zich af. "Of een jaartje uitzitten bij Chelsea en nog zes miljoen meepakken", noemt Van der Gijp als optie voor Ziyech.

Bij Chelsea heeft Ziyech in elk geval geen toekomst. Veelzeggend is dat de voormalig speler van Ajax onlangs geen rugnummer kreeg toegewezen bij de Londense club.