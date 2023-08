Willem van Hanegem uiterst kritisch: 'Hij is een prima speler, maar tegen PSV was hij slecht'

Willem van Hanegem denkt dat Feyenoord de strijd om de Johan Cruijff Schaal op het middenveld heeft verloren. Met name Mats Wieffer speelde volgens de 79-jarige Van Hanegem een tegenvallende wedstrijd.

Feyenoord ging vrijdagavond in de eerste officiële wedstrijd van het seizoen met 0-1 onderuit. Noa Lang besliste het duel door tien minuten voor tijd van dichtbij raak te schieten. "Uiteindelijk won PSV toch vooral omdat het middenveld van Feyenoord een slechte avond had", concludeert Van Hanegem in zijn column in het Algemeen Dagblad.

"En dan vooral Mats Wieffer, gaat hij verder. "Dan zeg ik er voor de honderdste keer maar meteen bij dat ik Wieffer dus geen slechte speler vind. Hij is een prima speler en hij kan het ook zonder Orkun Kökçü, maar tegen PSV was hij slecht."

Ook Ramiz Zerrouki viel tegen, al benadrukt Van Hanegem dat de zomeraankoop een 'prima speler' is. "Maar tegen PSV veroverde Feyenoord gewoon te weinig ballen en eenmaal in het balbezit was het vaak de bal in recordtempo kwijt, terwijl het elftal net in voorwaartse beweging was."