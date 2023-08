Willem van Hanegem weet wie de vervanger van de geblesseerde Justin Bijlow moet worden

Door het blessurenieuws over Justin Bijlow beschikt Feyenoord opeens zonder de eerste doelman. De Rotterdammer, die vaker geteisterd wordt met blessures, is langere tijd niet inzetbaar, en volgens Arne Slot ‘moet’ Feyenoord een vervanger gaan halen. Clubicoon Willem van Hanegem heeft in zijn wekelijkse column bij het Algemeen Dagblad zijn mening gegeven over de keeperssituatie bij de kampioen van het afgelopen seizoen.

Tijdens de teleurstellende remise tegen Sparta (2-2) eerder deze zondag, verdedigde Timon Wellenreuther het doel bij de Rotterdammers. De Duitser fungeerde ook vorig seizoen als stand-in van Bijlow, en vulde die rol uitstekend in. Van Hanegem ziet daarom geen reden voor Feyenoord om de markt op te gaan. “Wellenreuther kan Bijlow voorlopig wel vervangen, dat deed hij vorig seizoen ook”, stelt de oud-prof.

“En op Het Kasteel tegen Sparta had hij alweer een belangrijke ingreep, toen Pelle Clement op weg leek naar de 3-1. Mede daarom pakte Feyenoord nog een punt”, gaat Van Hanegem verder. Vlak na het moment van Clement, moest Wellenreuther nog een keer handelt optreden toen Jeremy van Mullem zijn doel onder vuur nam. Een aantal minuten later zorgde Leo Sauer voor de gelijkmaker namens Feyenoord.

De Kromme vindt het daarom niet nodig voor Feyenoord om de markt op te gaan, en vindt de uitspraken van Slot vrij opmerkelijk, omdat de club ook nog beschikt over Kostas Lamprou. “Bij Feyenoord hebben ze Kostas Lamprou gehaald als keeper. Maar niet om te keepen, want nu Justin Bijlow er waarschijnlijk voor lange tijd uit is, moet er een nieuwe doelman worden gekocht. Er zal in de jeugdopleiding van Feyenoord toch wel een aardige keeper rondlopen die eventjes als derde doelman kan functioneren? En als je Lamprou haalt, dan is dat toch omdat hij eventueel in actie moet komen?”, valt er te lezen in het AD.