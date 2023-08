Xavi geeft Frenkie de Jong waanzinnig groot compliment

FC Barcelona-trainer Xavi Hernández is laaiend enthousiast over Frenkie de Jong. De trainer van de Catalanen zag vanaf de tribune hoe de Nederlandse middenvelder uitblonk tegen Villarreal (3-4) winst, waarna de coach hem tegenover de aanwezige pers een fraai compliment gaf.

De Spaanse trainer zag De Jong, die zelf ook trefzeker was tegen het stugge Villarreal, een uitstekende wedstrijd spelen: "Het afgelopen seizoen was Frenkie al buitengewoon goed. Als je hem nu ziet spelen, is hij een van de beste spelers ter wereld", zegt Xavi, die een fantastisch compliment uitdeelt aan de Oranje-international. De trainer is van mening dat De Jong momenteel op zijn beste niveau zit sinds hij de overstap naar FC Barcelona heeft gemaakt.

Hij vervolgt: "Ik ben zo blij met Frenkie. Hij is een persoonlijkheid geworden. Hij verdeelt het spel, breekt de linies van tegenstanders en doet dat vanaf de positie waar hij gelukkig is. Het is echt geweldig om naar zijn spel te kijken", besluit Xavi.