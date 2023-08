FC Barcelona krijgt er drie om de oren, maar wint tóch: Frenkie de Jong draagt bij aan spectaculaire zege

FC Barcelona heeft zondagavond een spectaculaire zege geboekt op Villarreal. De regerend kampioen van Spanje stond binnen het kwartier met 2-0 voor, maar gaf de voorsprong nog voor de pauze uit handen en kwam in de tweede helft zelfs op een 3-2 achterstand. FC Barcelona gaf zich echter niet zomaar gewonnen en knokte zich dankzij treffers van Ferran Torres en Robert Lewandowski alsnog naar de drie punten: 3-4. Frenkie de Jong was de maker van de tweede Catalaanse treffer.

FC Barcelona kroonde zich in het afgelopen seizoen voor de eerste keer sinds 2019 tot kampioen van Spanje en volgens president Joan Laporta is zijn club de grote favoriet om de landstitel te prolongeren. Of Laporta die mening nog steeds deelt, is na de eerste drie competitieduels serieus de vraag. Want FC Barcelona haalde uit de ontmoetingen met Getafe, Cádiz en Villarreal weliswaar zeven punten, maar een geoliede machine is het nog zeker niet. Met nog maar een paar dagen tot het verstrijken van de deadline doet Laporta er goed aan om - ondanks de beperkte middelen - nog even de transfermarkt op te gaan.

Artikel gaat verder onder video

Wie in ieder geval niet hoeft te vrezen voor zijn plek in de ploeg van trainer Xavi Hernández, is Frenkie de Jong. De Nederlander werd na het thuisduel met Cádiz van vorige week uitgeroepen tot Man of the Match en was op bezoek bij Villarreal wederom belangrijk. Hij verdubbelde in minuut 15 de score, nadat Gavi na twaalf minuten voor de openingstreffer had gezorgd. FC Barcelona zat na het eerste kwartier op rozen, al verbloemde de snelle voorsprong de problemen achterin. Villarreal was er in de openingsfase al een paar keer goed doorheen gekomen. Na 26 minuten had ook de thuisploeg het net gevonden: Juan Foyth bracht de spanning terug in de wedstrijd.

Villarreal was daarna lange tijd de baas en dat leidde tot de gelijkmaker én voorsprong. Alexander Sorloth, oud-speler van FC Groningen, schoot zijn ploeg een paar minuten voor rust naast FC Barcelona. In de tweede helft werd het er nog mooier op voor de thuisploeg: Álex Baena maakte de comeback compleet. “FC Barcelona krijgt voetballes”, zei Ziggo-commentator Sierd de Vos na de 3-2. Villarreal maakte veel indruk, maar Barça gaf zich zoals geschreven niet zomaar gewonnen. Xavi, die door een schorsing nog moest toekijken vanaf de tribune, gooide Ferran Torres binnen de lijnen. De Spanjaard, vorige week al trefzeker tegen Cádiz, had niet veel tijd nodig om zijn waarde te bewijzen. Vijf minuten na zijn entree tikte hij de 3-3 binnen.

Zo kregen de toeschouwers een sensationele wedstrijd te zien, die eigenlijk geen winnaar verdiende. Maar die kwam er dus wel. De kritiek op Lewandowski nam de afgelopen weken toe, na zijn doelpuntendroogte in de eerste twee competitieduels. De Pool stond echter op toen zijn ploeg hem nodig had en zoals wel vaker stond hij, ditmaal na 71 minuten, op de goede plek om toe te slaan. Lewandowski bezorgde FC Barcelona toch nog de volle buit. De landskampioen komt daardoor op gelijke hoogte met het Girona van Daley Blind (zeven punten). Real Madrid heeft er twee meer.