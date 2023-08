Zware schouderblessure is ook om heel andere reden pijnlijk voor Gerónimo Rulli

Gerónimo Rulli komt door zijn zware schouderblessure voorlopig niet in actie voor Ajax, maar had zaterdag tegen Heracles Almelo zijn laatste wedstrijd voor de Amsterdammers gekeept als hij niet geblesseerd was geraakt.

Het was namelijk de bedoeling dat Rulli deze week een transfer naar Bayern München zou afronden, zo onthult de Argentijnse journalist Gastón Edul. De 28-jarige keeper zou deze maandag naar Zuid-Duitsland afreizen om de laatste plooien glad te strijken.

Artikel gaat verder onder video

Nu Rulli geblesseerd is, blijft hij in Amsterdam. De 28-jarige keeper moet onder het mes en wacht daarna een maandenlange revalidatie. Ajax maakte deze maandagmiddag bekend dat Rulli pas in de tweede seizoenshelft weer in actie komt.

Bayern München zoekt een nieuwe keeper nu Manuel Neuer geblesseerd is en Yann Sommer naar Internazionale is vertrokken. Kepa Arrizabalaga, die ook in beeld was bij de kampioen van Duitsland, gaf de voorkeur aan een dienstverband bij Real Madrid.