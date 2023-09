Ajax en AZ bereiken akkoord over startdatum van algemeen directeur Kroes

Alex Kroes kan vanaf medio maart 2024 aan de slag als algemeen directeur van Ajax. De Amsterdammers hebben een akkoord bereikt met AZ, dat de afgelopen weken behoorlijk dwars ging liggen in de soap rond Kroes. Nu is er toch overeenstemming bereikt tussen de provinciegenoten.

Het is al langer duidelijk dat Ajax graag in zee wil gaan met Kroes. Hij wordt gezien als de ideale opvolger van Edwin van der Sar, die in mei van dit jaar zijn taken bij de club neerlegde. AZ was echter niet blij met de plannen van Ajax en Kroes. Laatstgenoemde had namelijk in zijn contract staan dat hij na afloop van zijn contract in Alkmaar een jaar niet bij een andere club in de Eredivisie aan de slag mocht.

Nu zijn Ajax en AZ dus tot een akkoord gekomen en volgens De Telegraaf gaat Kroes vanaf medio maart 2024 aan de slag in de Johan Cruijff ArenA. Tot die tijd zal Jan van Halst op interim-basis de functie van algemeen directeur vervullen. Kroes speelde in de jeugd van Ajax, maar brak nooit door bij de club. Desondanks heeft de geboren Utrechter veel ervaring opgedaan in de voetballerij.

Kroes is namelijk een van de oprichters van het sportbedrijf Sports Entertainment Group (SEG), een grote speler in de wereld van de voetbalmakelaardij. Begin 2019 werd hij grootaandeelhouder en medebestuurder van Go Ahead Eagles. Op 1 december 2022 trad Kroes als directeur International Football Strategy aan bij AZ. Zijn contract in Alkmaar liep begin deze maand af.