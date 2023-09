Ajax-fans bespreken terugkeer oude bekende: 'Ik weet niet of Steijn en Mislintat dit willen'

Ajax-watcher Mike Verweij van De Telegraaf pakte woensdagmorgen uit met de rentree van Anwar El Ghazi op sportpark De Toekomst in Amsterdam. De aanvaller vertrok op Deadline Day bij PSV en zit sindsdien zonder club. El Ghazi werd door Engelse media in verband gebracht met onder meer Manchester United, maar een rentree in de Premier League lijkt (nog) niet aanstaande. Een hereniging met Ajax wel? Op X geeft een aantal Ajacieden hem in ieder geval de voorkeur van de twijfel.

El Ghazi maakte in de zomer van 2013 de overstap van Sparta naar Ajax en brak een jaar later door in de hoofdmacht van de Amsterdammers. De Nederlandse recordkampioen leek met El Ghazi een nieuwe parel in de gelederen te hebben, die voor een mooie transfersom de stap naar het buitenland zou maken én bovendien alles in zich had om de nieuwe rechtsbuiten van het Nederlands elftal te worden. El Ghazi droeg weliswaar het shirt van Oranje, maar kwam niet verder dan twee interlands. De toptransfer bleef eveneens uit. Hij vertrok in de winter van 2017 voor zeven miljoen euro naar Lille.

Na het avontuur in Frankrijk kwam El Ghazi uit voor Aston Villa en Everton, alvorens vorig jaar bij PSV terug te keren op de Nederlandse velden. El Ghazi droeg 32 keer het PSV-shirt, scoorde negen keer en verzorgde twee assists, maar een basisplaats wist hij niet te veroveren. Daar kwam in de voorbereiding op dit seizoen geen verandering in. El Ghazi verscheen in de eerste zeven wedstrijden van PSV in dit seizoen slechts zeven minuten binnen de lijnen. Op Deadline Day trok hij de deur van het Philips Stadion achter zich dicht. Hij is sindsdien op zoek naar een nieuwe werkgever. Een terugkeer bij Ajax? Volgens Verweij blijft het voorlopig bij fit blijven.

Op X, voorheen Twitter, wordt er door een aantal Ajacieden al gediscussieerd over een eventuele rentree van El Ghazi in de Amsterdamse hoofdmacht. Ajax-trainer Maurice Steijn had vorige maand graag een échte rechtsbuiten zien komen, maar die kwam er niet. Hoewel Steijn voor die positie onder meer Steven Berghuis en Georges Mikautadze tot zijn beschikking heeft, lijkt er nog altijd een vacature te zijn. Iets voor El Ghazi? “Ik zou een contract voor El Ghazi niet verkeerd vinden eigenlijk. Ik bedoel we zitten totaal niet breed in de rechtsbuitens. Hij kent de club goed en een extra optie erbij”, schrijft iemand. “Op basis van een prestatiecontract zou ik het ook niet verkeerd vinden. Het is alles de vraag of Steijn en Mislintat dit willen”, vraagt een ander zich af.

Verweij heeft op X een poll geplaatst met de stelling: Ajax moet een poging ondernemen om El Ghazi transfervrij in te lijven. Van de bijna 2.000 stemmen, klikte het grootste deel op ‘oneens’.