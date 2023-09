Anwar El Ghazi meldt zich twaalf dagen na vertrek bij PSV op trainingscomplex Ajax

Anwar El Ghazi zit sinds zijn vertrek bij PSV op Deadline Day nog altijd zonder club. De aanvaller werd in de voorbije anderhalve week in verband gebracht met een terugkeer in de Premier League, maar die lijkt nog niet aanstaande. Dat blijkt wel uit het feit dat hij zich woensdagmorgen meldde op het trainingscomplex van Ajax. Niet om aan te sluiten bij de hoofdmacht, maar om bij Jong Ajax zijn conditie op peil te houden. Dat meldt Ajax-watcher Mike Verweij van De Telegraaf althans.

El Ghazi keerde vorig jaar bij PSV terug in de Eredivisie. Hij was in het afgelopen seizoen weliswaar in 33 wedstrijden in alle competities goed voor negen doelpunten en twee assists, maar slaagde er niet in een basisplaats te veroveren. Het perspectief voor El Ghazi werd er in de voorbereiding op het nieuwe seizoen niet beter op. PSV-trainer Peter Bosz gaf op de rechtsbuitenpositie de voorkeur aan Johan Bakayoko en zag op Deadline Day Hirving Lozano terugkeren bij de club die hij in 2019 nog verruilde voor Napoli.

De rentree van Lozano lijkt voor El Ghazi de druppel te zijn geweest, want op de slotdag van de zomerse transferwindow maakte PSV bekend dat het afscheid had genomen van de tweevoudig Oranje-international. El Ghazi werd niet lang na zijn vertrek uit Eindhoven door Fabrizio Romano in verband gebracht met een terugkeer in de Premier League. Romano noemde geen clubs, maar volgens de Italiaanse transfergoeroe heeft El Ghazi verschillende aanbiedingen op zak. Clubs uit Saudi-Arabië zouden eveneens hun interesse kenbaar hebben gemaakt.

Deze week werd hij door Engelse media zelfs gelinkt aan Manchester United, maar volgens De Telegraaf ‘lijkt’ de werkgever van Erik ten Hag geen ‘serieuze optie’. “Technisch manager Klaas-Jan Huntelaar en trainer Maurice Steijn zetten daarom het licht op groen voor El Ghazi om mee te trainen met de beloften van Dave Vos (trainer Jong Ajax, red.)”, schrijft Verweij. Een hereniging tussen Ajax en El Ghazi lijkt niet in de maak. “Hoewel de transfervrije oud-speler van Sparta, Ajax, Lille, Aston Villa, Everton en Oranje voor de Amsterdammers een kans voor open doel lijkt, blijft het (in elk geval voorlopig) bij fit blijven”, leest het.