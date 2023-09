Ajax-fans in de wolken: zomeraanwinst maakt diepe indruk op interlandavond

Josip Sutalo blonk maandagavond uit in het EK-kwalificatieduel van Kroatië in en met Armenië. De Kroaten hielden met de centrunverdediger van Ajax negentig minuten binnen de lijnen de nul in Yerevan en stapten dankzij een vroeg doelpunt van Andrej Kramarić uiteindelijk met drie punten van het veld: 0-1.

Supporters van Ajax zijn zeer enthousiast over de wedstrijd die Sutalo op de mat legde in Armenië. De deze zomer van Dinamo Zagreb overgenomen stopper maakte samen met Josko Gvardiol van Manchester City een zeer solide indruk in het hart van de Kroatische defensie. Zijn beste actie beleefde Sutalo in de tweede helft, toen hij met een uiterste krachtsinspanning net over de middenlijn een diepe bal van Armenië onschadelijk maakte.

Op social media regent het complimenten voor Sutalo. Met name supporters van Ajax zijn lovend over het optreden van de 23-jarige verdediger, die iets meer dan een week geleden als aanvoerder voor Ajax debuteerde in de uitwedstrijd tegen Fortuna Sittard (0-0), maar ook neutrale voetbalfans uiten via X, voorheen Twitter, hun lof voor hem. ”Sutalo speelt echt een ijzersterke wedstrijd, overal goed en kort tussen”, schrijft iemand. Een ander concludeert dat ‘Sutalo net de ballen uit zijn broek heeft gespeeld tegen Armenië’. “Wat een geweldenaar is dat zeg”, klinkt het.

Kroatië is door de nipte overwinning op Armenië hard op weg naar plaatsing voor het EK. Het Balkanland is met tien punten uit vier duels comfortabel koploper in een poule met behalve Armenië verder ook Turkije, Wales en Letland. Borna Sosa, ploeggenoot van Sutalo bij Ajax, kwam vanavond overigens in actie: hij zat negentig minuten op de bank ten faveure van Borna Barisic van Rangers FC. Feyenoord-aanvaller Luka Ivanusec was basisspeler en speelde uiteindelijk 72 minuten.

