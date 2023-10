Ajax-fans smullen van razendsnelle hattrick toptalent: ‘Onze houvast in donkere dagen’

De hoofdmacht van Ajax mag op dit moment dan sportief in zwaar weer verkeren, de jeugdopleiding van de Amsterdamse club geeft de fans nog altijd reden tot optimisme. Toptalent leidde Ajax Onder-17 zaterdagmiddag met een razendsnelle hattrick naar een overtuigende overwinning op de leeftijdsgenoten van PSV: 5-2.

Bounida staat te boek als een van de grootste talenten uit de jeugdopleiding van Ajax. De zeventienjarige aanvallende middenvelder werd in de zomer van 2022 met hoge verwachtingen door Ajax weggehaald uit de jeugdopleiding van Anderlecht. Zaterdag gaf hij bij Ajax Onder-17 met drie doelpunten binnen acht minuten tegen PSV Onder-17 zijn visitekaartje af.

Het eerste doelpunt van Bounida na 37 minuten voetballen betekende de 2-0, nadat

Mylo van der Lans Ajax in de vijfde minuut op voorsprong had gebracht. Bounida, Belgisch jeugdinternational met Marokkaanse roots, verschalkte de Eindhovense goalie vanaf een meter of veertien met enig fortuin.

Het tweede doelpunt van Bounida volgde drie minuten later en betekende de 3-0. De dribbelaar werd in de zestien van PSV in stelling gebracht door Haniel Pereira da Gama en vond vervolgens met een verwoestende uithaal de bovenhoek.

Rayane Bounida’s 2nd goal, Haniel Pereira da Gama with his 2nd assist! 👏 #AjaxU17 #AjaxYouth pic.twitter.com/QT41zysLAb — Ajax Youth Academy (@AjaxYA) September 30, 2023

Kort erna, in de 44ste minuut, volgde het derde doelpunt van Bounida en de 4-0 voor Ajax. Het toptalent dribbelde fraai door de as van het veld en schoot vervolgens raak met een laag en hard schot. In de tweede helft namen de Amsterdamse jonkies gas terug en belandde er uiteindelijk een 5-2 eindstand op het scorebord.

Supporters van Ajax tonen zich online onder de indruk van het optreden van Bounida. “De jeugd is onze houvast in deze donkere dagen”, schrijft iemand hoopvol op X, voorheen Twitter. Bram Bark, jeugdwatcher en redacteur van Ajax Showtime, was ter plaatse aanwezig op De Toekomst en concludeert dat PSV geen grip had op Bounida en zijn ploeggenoten: “Het flitsende aanvalsspel van Ajax O17 is PSV in de eerste helft veel te machtig. 4-0 is de tussenstand. Drie goals voor Rayane Bounida! Van der Lans maakte het andere doelpunt. Een basisplaats is er ook voor de Deense Abildgaard.”

