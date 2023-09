Ajax jaagt op een comeback: hier kan de ploeg van Maurice Steijn zich volgens het AD aan 'vastklampen'

Ajax krijgt woensdagmiddag een nieuwe kans om iets aan de 0-3 achterstand in De Klassieker tegen Feyenoord te doen. Er zullen weinig mensen zijn die vertrouwen hebben in een Amsterdamse ‘comeback’, maar volgens het Algemeen Dagblad heeft de formatie van coach Maurice Steijn wel degelijk iets om zich aan vast te klampen in de aanloop naar het restant van de zondag gestaakte wedstrijd.

Ajax had na de gelijke spelen bij Excelsior en Fortuna Sittard én de kansloze nederlaag bij FC Twente het een en ander recht te zetten in De Klassieker. De Amsterdammers speelden een paar dagen ervoor met 3-3 gelijk tegen Olympique Marseille in de Europa League en spoelden daarmee een (heel) klein beetje het chagrijn van zich af. Dat het optreden tegen de Fransen het zelfvertrouwen een beetje ten goede was gekomen, bleek in de openingsfase van De Klassieker. Ajax zette Feyenoord vroeg vast en liet de bezoekers weinig aan de bal komen.

De felle start van de thuisploeg mocht niet baten, want na twee individuele fouten en een dubbelslag van Santiago Giménez keek het binnen twintig minuten tegen een 0-2 achterstand aan. Feyenoord liep in de eerste helft zelfs nog uit tot 0-3, waardoor Ajax woensdagmiddag in een lege Johan Cruijff ArenA voor een vrijwel onmogelijke opdracht staat om er alsnog een goed resultaat uit te slepen. Om in ieder geval in de buurt te komen, heeft de ploeg van Steijn een pikstart nodig. “Ajax heeft een snelle goal nodig om iets van spanning terug te krijgen en de landskampioen enigszins aan het wankelen te brengen”, schrijft het AD. “De nummer 14 van de eredivisie kan zich daarbij juist vastklampen aan de openingsfases van de laatste wedstrijden.”

Daarmee doelt de krant op het duel met Olympique Marseille en de eerste tien minuten tegen Feyenoord. “Ajax ging nog aardig van start tegen Feyenoord, met een paar goede mogelijkheden in de eerste tien minuten ook. En drie dagen eerder bewees Ajax nog tegen Olympique Marseille in de eerste twintig minuten twee keer te kunnen scoren. Carlos Forbs en Steven Berghuis bezorgden de thuisclub een bliksemstart, die ook vanmiddag nodig is”, leest het. Steijn heeft twee dagen de tijd gehad om zijn elftal klaar te stomen voor het restant van De Klassieker. “Een vlijmscherp elftal is daar minimaal voor vereist en een inspirerende toespraak van de coach om het vuur aan te wakkeren, is daarbij meer dan welkom. Leunen zit al niet in de aard van Ajax-spelers, laat staan nu zij in nog geen helft minimaal drie keer moeten scoren.”

Volgens het AD kan Steijn, mocht het via ‘normaal’ veldspel niet lukken tegen Feyenoord, ook nog voor plan B kiezen. “Om Feyenoord te laten bezwijken, kan Steijn ook nog besluiten een stormram klaar te stomen. Denk aan de kopsterke verdediger Jakov Medic.” De Kroatische zomeraanwinst was dit seizoen al een keer trefzeker. In de eerste competitiewedstrijd tegen Heracles Almelo schoot hij schitterend raak van afstand. “Uitgangspunt voor Steijn is dat zijn ploeg er nu in elk geval alles aan doet om nu wél met opgeheven hoofd van het veld te kunnen. Daarmee zou hij zichzelf, de ploeg en het publiek (voor de televisie dan) iets van houvast geven. Verder blijft het vooral bidden voor een wonder”, besluit het AD.