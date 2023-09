Ajax komt met statement na gestaakte wedstrijd tegen Feyenoord

Ajax is met een statement naar buiten gekomen na de ongeregeldheden tijdens de wedstrijd tegen Feyenoord. De club keurt het gedrag van de eigen supporters af. Doordat er meermaals met fakkels werd gegooid, staakte scheidsrechter Serdar Gözübüyük de wedstrijd.

"De directie en de Raad van Commissarissen van Ajax 'nemen afstand van het wangedrag dat zondag heeft geleid tot het staken van het duel met Feyenoord en de ongeregeldheden achteraf", zo meldt Ajax in het statement. "Dit is niet het gedrag dat bij Ajax hoort."

"Teleurstelling over de slechte seizoensstart is volkomen begrijpelijk, maar mag nooit de aanleiding zijn voor ordeverstoringen", klinkt het. "Wij verontschuldigen ons tegenover iedereen die zich onveilig heeft gevoeld of hier op een andere manier last van heeft gehad."

Na de wedstrijd stond algemeen directeur Jan van Halst al voor de camera van ESPN. Hij kwam met een soortgelijke reactie. "De supporters willen hun teleurstelling uiten. Die begrijpen we enorm. Het is een teleurstellende seizoensstart, er is veel gedoe, dat begrijpen we. Maar om dat op deze manier te laten zien, keuren we natuurlijk ten stelligste af", zei Van Halst.